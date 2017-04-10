Дюжина лучших

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Наш чемпионат вступил в завершающую стадию. И именно сейчас, когда от всех игроков требуется предельное напряжение сил, чтобы помочь своей команде выполнить задачу на сезон, очень выделяются своей игрой лидеры. Можно сказать сильное звено коллектива. К тому же в этом туре много команд проходило испытание лидерами.

ВРАТАРЬ. ЕВГЕНИЙ ФРОЛОВ, «БАЛТИКА» (4).

В принципе, полевые игроки «Балтики» могут Евгению проставляться, что в игре с «Тамбовом» для команды всё закончилось благополучно. Вратарь сумел ликвидировать все опасные положения, выиграв 100% своих единоборств, 10 раз удачно сыграл на перехватах, 8 угловых ударов оказались ему нипочём.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК. РУСЛАН НАВЛЁТОВ, «МОРДОВИЯ» (1).

Так мы и не увидели фланговых проходов «Шинника», и одной из причин является грамотная и рассудительная игра молодого защитника. И хотя Руслан пытался участвовать в атакующих действиях своей команды (1 удар в створ), но на своём рабочем месте у него получалось лучше — 8 загубленных атак соперника.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. МИХАИЛ ПОПОВ, «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (1).

Когда говорят «столп обороны», то подразумевают именно такие надёжные действия, как у Михаила в матче с Нальчиком. 79% выигранных единоборств, 87% точных передач и 13 остановленных спартаковских атак.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. ДЕНИС МАГАДИЕВ, «СОКОЛ» (1).

Потери саратовцев в центральной зоне перед игрой с «Кубанью» были ощутимы, поэтому нагрузка на оборону возросла. И всё же они выдержали. Хорош был Денис, выиграв 77% единоборств, и остановив 7 атак кубанских игроков.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК. СОСЛАН ТАКАЗОВ, «ВОЛГАРЬ» (1).

Не так-то просто было остановить юрких и мастеровитых игроков «Спартака-2», но Сослан справился с этим на «отлично», выиграв 81% своих единоборств, и остановив 11 атак игроков столичной команды. Успел и по воротам разок «бабахнуть», и ведь попал в створ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. ЯН КАЗАЕВ, «ХИМКИ» (2).

Отличный матч провёл полузащитник подмосковной команды, впрочем, как и весь нынешний сезон. В игре с «Енисеем» «наш пострел — везде поспел»: он и гол забил, и в обороне по необходимости отрабатывал. 7 остановленных атак могут сделать честь и защитнику.

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. КИРИЛЛ ПАНЧЕНКО, «ДИНАМО-МОСКВА» (9).

Точную позицию Кирилла на поле определить сложно. Он и атакующий полузащитник, и 75% точных передач говорят об этом сами за себя. Причём учтите, что это, практически, все передачи обостряющие, когда риск потерять мяч возрастает многажды. Он играет и под нападающими. Вряд ли кто-то из динамовцев больше него сыграл на подборе. Он и оттянутый форвард — что подтверждается тем, что Панченко лучший бомбардир нашего чемпионата. Вот и в Хабаровске он «положил» армейцам три. Так что, Кириллу главное получить мяч перед штрафной соперника, а как им распорядиться он знает.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. ДАНИИЛ КЛЁНКИН, «ТЮМЕНЬ» (6).

Зачинатель тюменских атак и сам не прочь «разжиться» голом другим. Вот и игре с новосибирцами Даниил заработал пенальти, а затем и сам отличился после стандарта. А то, что он конструктор атак говорят его 89% точных передач.

НАПАДАЮЩИЙ. АЛЕКСАНДР КАСЬЯН, «ФАКЕЛ» (1).

Почти год не мог этот нападающий подтвердить своё реноме бомбардира. И, наконец, прорвало. В концовке встречи две «бомбы» Александра преобразовали благополучный результат для «Нефтехимика» в победу «Факела». Желаем и далее иметь продолжение и увеличивать свой бомбардирский счёт.

НАПАДАЮЩИЙ. ЗАБОЛОТНЫЙ АНТОН, «ТОСНО» (4).

Не так уж и много возможностей забить было у Антона в матче с «Зенитом-2». Всего 3 раза он бил по воротам соперника, но оба попадания в створ завершились взятием ворот. На сей раз реализация форварда не подвела.

НАПАДАЮЩИЙ. АНДРЕЙ КОЗЛОВ, «ЕНИСЕЙ» (2).

На счёту Андрея в непростом матче с «Химками» гол и голевая передача. Комбинации Самодин — Козлов и Козлов — Самодин привели игру к ничейному результату. Однако у Андрея была всего одна попытка забить гол, и он её использовал. У Сергея таких попыток было пять.

ТРЕНЕР. ВАДИМ ХАФИЗОВ, «СОКОЛ» (3).

Наставник саратовской команды в очередной раз доказал, что он, вместе со своими игроками, готов вывернуться из любой передряги: кадровой ли, игровой ли. Удачи тебе, тренер!