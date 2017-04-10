Дюжина лучших
OneDivision определил символическую сборную 30-го тура.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Наш чемпионат вступил в завершающую стадию. И именно сейчас, когда от всех игроков требуется предельное напряжение сил, чтобы помочь своей команде выполнить задачу на сезон, очень выделяются своей игрой лидеры. Можно сказать сильное звено коллектива. К тому же в этом туре много команд проходило испытание лидерами.
ВРАТАРЬ. ЕВГЕНИЙ ФРОЛОВ, «БАЛТИКА» (4).
В принципе, полевые игроки «Балтики» могут Евгению проставляться, что в игре с «Тамбовом» для команды всё закончилось благополучно. Вратарь сумел ликвидировать все опасные положения, выиграв 100% своих единоборств, 10 раз удачно сыграл на перехватах, 8 угловых ударов оказались ему нипочём.
ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК. РУСЛАН НАВЛЁТОВ, «МОРДОВИЯ» (1).
Так мы и не увидели фланговых проходов «Шинника», и одной из причин является грамотная и рассудительная игра молодого защитника. И хотя Руслан пытался участвовать в атакующих действиях своей команды (1 удар в створ), но на своём рабочем месте у него получалось лучше — 8 загубленных атак соперника.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. МИХАИЛ ПОПОВ, «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (1).
Когда говорят «столп обороны», то подразумевают именно такие надёжные действия, как у Михаила в матче с Нальчиком. 79% выигранных единоборств, 87% точных передач и 13 остановленных спартаковских атак.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. ДЕНИС МАГАДИЕВ, «СОКОЛ» (1).
Потери саратовцев в центральной зоне перед игрой с «Кубанью» были ощутимы, поэтому нагрузка на оборону возросла. И всё же они выдержали. Хорош был Денис, выиграв 77% единоборств, и остановив 7 атак кубанских игроков.
ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК. СОСЛАН ТАКАЗОВ, «ВОЛГАРЬ» (1).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. ЯН КАЗАЕВ, «ХИМКИ» (2).
Отличный матч провёл полузащитник подмосковной команды, впрочем, как и весь нынешний сезон. В игре с «Енисеем» «наш пострел — везде поспел»: он и гол забил, и в обороне по необходимости отрабатывал. 7 остановленных атак могут сделать честь и защитнику.
АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. КИРИЛЛ ПАНЧЕНКО, «ДИНАМО-МОСКВА» (9).
Точную позицию Кирилла на поле определить сложно. Он и атакующий полузащитник, и 75% точных передач говорят об этом сами за себя. Причём учтите, что это, практически, все передачи обостряющие, когда риск потерять мяч возрастает многажды. Он играет и под нападающими. Вряд ли
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. ДАНИИЛ КЛЁНКИН, «ТЮМЕНЬ» (6).
Зачинатель тюменских атак и сам не прочь «разжиться» голом другим. Вот и игре с новосибирцами Даниил заработал пенальти, а затем и сам отличился после стандарта. А то, что он конструктор атак говорят его 89% точных передач.
НАПАДАЮЩИЙ. АЛЕКСАНДР КАСЬЯН, «ФАКЕЛ» (1).
Почти год не мог этот нападающий подтвердить своё реноме бомбардира. И, наконец, прорвало. В концовке встречи две «бомбы» Александра преобразовали благополучный результат для «Нефтехимика» в победу «Факела». Желаем и далее иметь продолжение и увеличивать свой бомбардирский счёт.
НАПАДАЮЩИЙ. ЗАБОЛОТНЫЙ АНТОН, «ТОСНО» (4).
Не так уж и много возможностей забить было у Антона в матче с «Зенитом-2». Всего 3 раза он бил по воротам соперника, но оба попадания в створ завершились взятием ворот. На сей раз реализация форварда не подвела.
НАПАДАЮЩИЙ. АНДРЕЙ КОЗЛОВ, «ЕНИСЕЙ» (2).
На счёту Андрея в непростом матче с «Химками» гол и голевая передача. Комбинации Самодин — Козлов и Козлов — Самодин привели игру к ничейному результату. Однако у Андрея была всего одна попытка забить гол, и он её использовал. У Сергея таких попыток было пять.
ТРЕНЕР. ВАДИМ ХАФИЗОВ, «СОКОЛ» (3).
Наставник саратовской команды в очередной раз доказал, что он, вместе со своими игроками, готов вывернуться из любой передряги: кадровой ли, игровой ли. Удачи тебе, тренер!
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