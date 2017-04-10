Кто не подошел «Локо», интересен «Зениту», хочет в ЦСКА, а играет за «Тосно»

«После Евро-2013 в родном городе в мою честь даже концерт сделали»

— Вы стали известны после победы на юношеском Евро в 2013-м.

— Тогда и сам вызов в сборную стал очень неожиданным. Главным тренером был Дмитрий Хомуха, который однажды взял меня в ЦСКА. Вообще, я должен был играть за «Локомотив»: меня заметили на одном из детских турниров и позвали на просмотр. После него сказали, что перезвонят. Подумал, что не подошел и решил попробовать себя в ЦСКА. Все прошло удачно, так я оказался в армейском клубе.

— В родном Ершове Саратовской области после Евро вы стали звездой?

— Да, когда приехал в родной город, там чуть ли не красную дорожку расстилали. Концерт был, звали везде выступать, чтобы рассказать про свою жизнь.

— Это было испытание для 17-летнего парня?

— Думаю, да. Первый опыт небольшой славы. Мне кажется, я справился с этим без проблем.

— Многие футболисты с того чемпионата Европы играют в сильных европейских клубах. Уже тогда они выделялись?

— В каждой сборной играли парни, которые были сильнее. Например, Ален Халилович из Хорватии, который долго принадлежал «Барселоне», или Саша Зинченко из Украины.

— Кто таким игроком был в нашей команде?

— У нас таких не было, кого-то выделить было сложно. Разве что Антона Митрюшкина.

— Как думаете, почему у Дмитрия Хомухи не получилось в молодежной сборной России?

— Может, не повезло? Хомуха — очень хороший тренер, он мне нравился. Дисциплина при нем была очень жесткая, мотиватор из него отличный. Все за тренера играли.

«Вернблум — очень жесткий чувак, а Вася Березуцкий — гений подколов»

— Ждали, что после такого Евро сразу позовут в основу ЦСКА?

— Не особо, я же тогда только в молодежку попал. Пригласили на сбор с основной командой, но я почти сразу сильно заболел: поехал с ангиной, неделю пропустил. В конце все-таки три дня с командой поработал и даже сыграл матч против «Франкфурта». Получилось забить гол с передачи Алана Дзагоева. Но после игры Леонид Викторович Слуцкий подошел и сказал, что я возвращаюсь в молодежку.

— Обидно было?

— Немного. Но все, что ни делается — к лучшему.

— Это был единственный разговор со Слуцким?

— Нет, мы часто с ним общались. Он очень хороший психолог.

— Он всегда честно в интервью говорил, что молодому футболисту очень сложно пробиться в ЦСКА.

— Да, эти слова мотивировали на продолжение работы над собой. Но чтобы остаться в ЦСКА — нужно выделяться.

— Как Александр Головин?

— Да, Саша был хорош, сильнее всех молодых. Мы с ним друзья, и сейчас периодически общаемся.

— На том сборе ЦСКА была целая группа молодых игроков.

— Да, держались вместе, потому что еще ни с кем не были знакомы. А вокруг ходили звезды: братья Березуцкие, Дзагоев.

— Василий Березуцкий подкалывал?

— Да, он гений подколов. Всех нормально так подтравливает.

— Как вам тренировки с Понтусом Вернблумом?

— Он очень жесткий чувак, никому шансов не оставляет. Для него неважно — молодой ты или опытный, катится во всех и пихнуть может прилично.

«Удивился, что мной интересуется “Зенит”, но хочу в ЦСКА»

— Почему решили уйти в аренду в ФНЛ?

— Возраст вынуждал попробовать себя во взрослом футболе. Поступило предложение поехать на просмотр в «Балтику». Меня там оставили, сезон я доиграл в Калининграде.

— Запомнился ваш мяч «Спартаку-2».

— Да, это был первый мой гол в профессиональном футболе. Классно получилось попасть. Доиграл сезон, появилось предложение на год перейти в «Тосно». Я и согласился.

­­— Была возможность остаться в ЦСКА?

— Нет, такого варианта не было. Сразу сказали, что надо еще год поиграть в ФНЛ. Ни разу не пожалел, что перешел в «Тосно»: бок о бок работаю с многими футболистами, поигравшими в премьер-лиге, а также с сильными тренерами. Высокая задача — попадание в премьер-лигу — только добавляет интереса.

— Наверняка читали о том, что вами интересуется «Зенит». Удивились?

— Да, удивился, конечно. Не знал об этом, только определенные слухи доходили. Но конкретики пока никакой нет.

— В конце мая заканчивается ваша аренда. Хотите вернуться в ЦСКА?

— Да, и агент говорит, что ЦСКА на меня рассчитывает. Посмотрим, оставят ли меня на сборы основной команды. Спортивный директор армейцев Олег Яровинский отмечал, что за мной следят. Если не получится в ЦСКА — вернулся бы в «Тосно», чтобы играть в премьер-лиге. Команда готова играть в РФПЛ, «Тосно» будет там выглядеть достойно.