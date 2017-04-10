Кто не подошел «Локо», интересен «Зениту», хочет в ЦСКА, а играет за «Тосно»
Александр Макаров в 17 лет выиграл юношеский Евро, в 18 забивал за ЦСКА на сборах, а в 20 играет за «Тосно» и оказался нужен «Зениту».
«После Евро-2013 в родном городе в мою честь даже концерт сделали»
— Вы стали известны после победы на юношеском Евро в 2013-м.
— Тогда и сам вызов в сборную стал очень неожиданным. Главным тренером был Дмитрий Хомуха, который однажды взял меня в ЦСКА. Вообще, я должен был играть за «Локомотив»: меня заметили на одном из детских турниров и позвали на просмотр. После него сказали, что перезвонят. Подумал, что не подошел и решил попробовать себя в ЦСКА. Все прошло удачно, так я оказался в армейском клубе.
— В родном Ершове Саратовской области после Евро вы стали звездой?
— Да, когда приехал в родной город, там чуть ли не красную дорожку расстилали. Концерт был, звали везде выступать, чтобы рассказать про свою жизнь.
— Это было испытание для 17-летнего парня?
— Думаю, да. Первый опыт небольшой славы. Мне кажется, я справился с этим без проблем.
— Многие футболисты с того чемпионата Европы играют в сильных европейских клубах. Уже тогда они выделялись?
— В каждой сборной играли парни, которые были сильнее. Например, Ален Халилович из Хорватии, который долго принадлежал «Барселоне», или Саша Зинченко из Украины.
— Кто таким игроком был в нашей команде?
— У нас таких не было,
— Как думаете, почему у Дмитрия Хомухи не получилось в молодежной сборной России?
— Может, не повезло? Хомуха — очень хороший тренер, он мне нравился. Дисциплина при нем была очень жесткая, мотиватор из него отличный. Все за тренера играли.
«Вернблум — очень жесткий чувак, а Вася Березуцкий — гений подколов»
— Ждали, что после такого Евро сразу позовут в основу ЦСКА?
— Не особо, я же тогда только в молодежку попал. Пригласили на сбор с основной командой, но я почти сразу сильно заболел: поехал с ангиной, неделю пропустил. В конце
— Обидно было?
— Немного. Но все, что ни делается — к лучшему.
— Это был единственный разговор со Слуцким?
— Нет, мы часто с ним общались. Он очень хороший психолог.
— Он всегда честно в интервью говорил, что молодому футболисту очень сложно пробиться в ЦСКА.
— Да, эти слова мотивировали на продолжение работы над собой. Но чтобы остаться в ЦСКА — нужно выделяться.
— Как Александр Головин?
— Да, Саша был хорош, сильнее всех молодых. Мы с ним друзья, и сейчас периодически общаемся.
— На том сборе ЦСКА была целая группа молодых игроков.
— Да, держались вместе, потому что еще ни с кем не были знакомы. А вокруг ходили звезды: братья Березуцкие, Дзагоев.
— Василий Березуцкий подкалывал?
— Да, он гений подколов. Всех нормально так подтравливает.
— Как вам тренировки с Понтусом Вернблумом?
— Он очень жесткий чувак, никому шансов не оставляет. Для него неважно — молодой ты или опытный, катится во всех и пихнуть может прилично.
«Удивился, что мной интересуется “Зенит”, но хочу в ЦСКА»
— Почему решили уйти в аренду в ФНЛ?
— Возраст вынуждал попробовать себя во взрослом футболе. Поступило предложение поехать на просмотр в «Балтику». Меня там оставили, сезон я доиграл в Калининграде.
— Запомнился ваш мяч «Спартаку-2».
— Да, это был первый мой гол в профессиональном футболе. Классно получилось попасть. Доиграл сезон, появилось предложение на год перейти в «Тосно». Я и согласился.
— Была возможность остаться в ЦСКА?
— Нет, такого варианта не было. Сразу сказали, что надо еще год поиграть в ФНЛ. Ни разу не пожалел, что перешел в «Тосно»: бок о бок работаю с многими футболистами, поигравшими в
— Наверняка читали о том, что вами интересуется «Зенит». Удивились?
— Да, удивился, конечно. Не знал об этом, только определенные слухи доходили. Но конкретики пока никакой нет.
— В конце мая заканчивается ваша аренда. Хотите вернуться в ЦСКА?
— Да, и агент говорит, что ЦСКА на меня рассчитывает. Посмотрим, оставят ли меня на сборы основной команды. Спортивный директор армейцев Олег Яровинский отмечал, что за мной следят. Если не получится в ЦСКА — вернулся бы в «Тосно», чтобы играть в
— Следили за сменой тренеров в ЦСКА?
— Конечно. Виктор Гончаренко был на сборах с нашей командой: хороший специлаист, мне понравился. Часто
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