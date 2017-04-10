Краснодарскую «Кубань» расформируют и переименуют
Футбольный клуб из Краснодара «Кубань», выступающий в Футбольной национальной лиге и испытывающий большие финансовые проблемы, может быть расформирован. При этом источник в краевой администрации, которая опекает команду, сообщил, что клуб продолжает поиск спонсоров.
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Видимо, что-то случилось...
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Однако, как сообщил еще один неназванный сотрудник администрации Краснодарского края, «Кубань» в том виде, как она работает сейчас, перестанет существовать, сообщает сайт Footballhd.Ru со ссылкой на True1928.Com. Клуб будет переименован в «Кубань-1928», после чего команда будет заявлена в Профессиональную футбольную лигу.
Ранее «Кубань»
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