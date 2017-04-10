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10 апреля 2017, 16:21 | Футбол: Первый дивизион | «Вести.Ру»

Краснодарскую «Кубань» расформируют и переименуют

Футбольный клуб из Краснодара «Кубань», выступающий в Футбольной национальной лиге и испытывающий большие финансовые проблемы, может быть расформирован. При этом источник в краевой администрации, которая опекает команду, сообщил, что клуб продолжает поиск спонсоров.

Футбольный клуб из Краснодара Кубань выступающий в Футбольной национальной лиге и испытывающий большие финансовые проблемы может быть расформирован. При этом источник в краевой администрации которая опекает команду сообщил что клуб продолжает поиск спонсоров. Увеличить
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Однако, как сообщил еще один неназванный сотрудник администрации Краснодарского края, «Кубань» в том виде, как она работает сейчас, перестанет существовать, сообщает сайт Footballhd.Ru со ссылкой на True1928.Com. Клуб будет переименован в «Кубань-1928», после чего команда будет заявлена в Профессиональную футбольную лигу.

Ранее «Кубань» из-за финансовых проблем не прошла лицензирование. Но глава РФС Виталий Мутко пообещал не бросать клуб в беде. Новая команда будет находиться в ведении ООО Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», созданного чуть более двух недель назад. А поиск спонсоров для нынешней «Кубани», сообщает источник, проходит лишь для видимости.

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