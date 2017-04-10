Нападающий «Динамо» Погребняк готовится к матчу с «Химками» в общей группе
Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Павла Погребняка. Последний раз 33-летний футболист играл 26 марта, в матче «Тосно» — «Динамо» (1:2), а на последнюю выездную игру со «СКА-Хабаровск» не полетел.
«Павел Погребняк готовится к матчу с “Химками” в основной группе, дальше уже главному тренеру решать, выйдет он на поле или нет. В команде сейчас все занимаются в основной группе, больных нет», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч «Динамо» — «Химки» состоится 12 апреля. Начало — 19:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter