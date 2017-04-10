Нападающий «Динамо» Погребняк готовится к матчу с «Химками» в общей группе

«Павел Погребняк готовится к матчу с “Химками” в основной группе, дальше уже главному тренеру решать, выйдет он на поле или нет. В команде сейчас все занимаются в основной группе, больных нет», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.



Матч «Динамо» — «Химки» состоится 12 апреля. Начало — 19:30 мск.