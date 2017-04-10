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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29373195/
10 апреля 2017, 11:11 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Куликов рассудит «Сокол» и «Факел»

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 31-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 12 апреля.

Назначены судьи инспекторы и делегаты на матчи 31-го тура <nobr>ФОНБЕТ-Первенства</nobr> России по футболу которые пройдут 12 апреля. Увеличить
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Волгарь — Тосно: Алексей Сухой (Люберцы) — Сергей Каруненко (Воронеж), Илья Елеференко (Москва); инспектор — Валерий Шавейко (Москва); делегат — Юрий Ключников (Москва).

Енисей — Сибирь: Евгений Кукуляк (Калуга) — Андрей Рунов (Санкт-Петербург), Александр Филимонов (Орехово-Зуево); инспектор — Юрий Куница (Краснодар); делегат — Яков Брегман (Москва).

Динамо-Москва — Химки: Александр Борисов (Самара) — Александр Дуденков (Петрозаводск), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); инспектор — Алексей Резников (Ярославль); делегат — Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).

Балтика — СКА-Хабаровск: Олег Соколов (Воронеж) — Алексей Линкин (Воронеж), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Николай Фролов (Раменское); делегат — Роберт Антонян (Москва).

Зенит-2 — Тамбов: Николай Волошин (Смоленск) — Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону); инспектор — Владимир Гамеев (Протвино); делегат — Виталий Кречетов (Москва).

Спартак-Нальчик — Спартак-2: Роман Галимов (Улан-Удэ) — Максим Степанов (Томск), Олег Политов (Томск); инспектор — Николай Объедков (Санкт-Петербург); делегат — Виктор Кукла (Санкт-Петербург).

Сокол — Факел: Сергей Куликов (Саранск) — Кирилл Большаков (Санкт-Петербург), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва); делегат — Алексей Харьков (Москва).

Шинник — Кубань: Павел Шадыханов (Москва) — Валентин Мурашов (Москва), Дмитрий Серебряков (Москва); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат — Максим Шаров (Санкт-Петербург).

Тюмень — Мордовия: Павел Кукуян (Сочи) — Андрей Филипкин (Екатеринбург), Роман Лихачев (Екатеринбург); инспектор — Сергей Талагаев (Мытищи); делегат — Владислав Ходеев (Воронеж).

Нефтехимик — Луч-Энергия: Дмитрий Недвижай (Ставрополь) — Андрей Гурбанов (Краснодар), Андрей Образко (Ставрополь); инспектор — Олег Лонский (Смоленск); делегат — Александр Старцев (Москва).
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