Куликов рассудит «Сокол» и «Факел»
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 31-го тура
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 12 апреля.
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Волгарь — Тосно: Алексей Сухой (Люберцы) — Сергей Каруненко (Воронеж), Илья Елеференко (Москва); инспектор — Валерий Шавейко (Москва); делегат — Юрий Ключников (Москва).
Енисей — Сибирь: Евгений Кукуляк (Калуга) — Андрей Рунов (Санкт-Петербург), Александр Филимонов (Орехово-Зуево); инспектор — Юрий Куница (Краснодар); делегат — Яков Брегман (Москва).
Балтика — СКА-Хабаровск: Олег Соколов (Воронеж) — Алексей Линкин (Воронеж), Наиль Сейфетдинов (Казань); инспектор — Николай Фролов (Раменское); делегат — Роберт Антонян (Москва).
Зенит-2 — Тамбов: Николай Волошин (Смоленск) — Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону); инспектор — Владимир Гамеев (Протвино); делегат — Виталий Кречетов (Москва).
Сокол — Факел: Сергей Куликов (Саранск) — Кирилл Большаков (Санкт-Петербург), Павел Новиков (Санкт-Петербург); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва); делегат — Алексей Харьков (Москва).
Шинник — Кубань: Павел Шадыханов (Москва) — Валентин Мурашов (Москва), Дмитрий Серебряков (Москва); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат — Максим Шаров (Санкт-Петербург).
Тюмень — Мордовия: Павел Кукуян (Сочи) — Андрей Филипкин (Екатеринбург), Роман Лихачев (Екатеринбург); инспектор — Сергей Талагаев (Мытищи); делегат — Владислав Ходеев (Воронеж).
Нефтехимик — Луч-Энергия: Дмитрий Недвижай (Ставрополь) — Андрей Гурбанов (Краснодар), Андрей Образко (Ставрополь); инспектор — Олег Лонский (Смоленск); делегат — Александр Старцев (Москва).
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