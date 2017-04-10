Источник: «Кубань» превратится в «Кубань-1928», команда начнёт выступления с ПФЛ

Для этого 23 марта было зарегистрировано ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», учредителем которого стал Геннадий Крапивка, ныне генеральный директор жёлто-зелёных.



Отмечается, что новая команда станет заменой не прошедшей лицензирование «Кубани», однако заявить её можно будет только в турнир ПФЛ.



«Ещё какое-то время будет создаваться видимость поиска спонсоров, но для нынешних реалий сумма слишком велика, иначе бы проблемы давно решили. Официальные лица говорят о долгах в сумме 2 млрд рублей, на деле же постоянно появляются и другие «скелеты из шкафа». Понятно, что предполагаемый инвестор Мишель Литвак не хочет в это ввязываться», — сообщил источник в администрации края.