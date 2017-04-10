Источник: «Кубань» превратится в «Кубань-1928», команда начнёт выступления с ПФЛ
В администрации Краснодарского края приняли план «перезапуска» «Кубани» под новым юридическим лицом и названием «Кубань-1928», утверждает True1928.com.
Для этого 23 марта было зарегистрировано ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», учредителем которого стал Геннадий Крапивка, ныне генеральный директор
Отмечается, что новая команда станет заменой не прошедшей лицензирование «Кубани», однако заявить её можно будет только в турнир ПФЛ.
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