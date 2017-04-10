Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29372768/
10 апреля 2017, 10:45 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Источник: «Кубань» превратится в «Кубань-1928», команда начнёт выступления с ПФЛ

В администрации Краснодарского края приняли план «перезапуска» «Кубани» под новым юридическим лицом и названием «Кубань-1928», утверждает True1928.com.

Для этого 23 марта было зарегистрировано ООО «Управляющая компания «Футбольный клуб «Кубань», учредителем которого стал Геннадий Крапивка, ныне генеральный директор жёлто-зелёных.

Отмечается, что новая команда станет заменой не прошедшей лицензирование «Кубани», однако заявить её можно будет только в турнир ПФЛ.

«Ещё какое-то время будет создаваться видимость поиска спонсоров, но для нынешних реалий сумма слишком велика, иначе бы проблемы давно решили. Официальные лица говорят о долгах в сумме 2 млрд рублей, на деле же постоянно появляются и другие «скелеты из шкафа». Понятно, что предполагаемый инвестор Мишель Литвак не хочет в это ввязываться», — сообщил источник в администрации края.

Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!