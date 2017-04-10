«Луч-Энергия» не смог победить дома «Спартак»

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В дебюте встречи владивостокцы имели очевидное преимущество и упустили несколько хороших моментов. Столбовой попал в перекладину, Минич едва не забил хлестким ударом с угла штрафной.

Ближе к перерыву нальчане выровняли игру и организовали несколько хороших атак, но уверенно действовал в воротах «Луча» Гаврилов. Второй тайм прошел практически без моментов, как итог — унылая безголевая ничья.

«Луч-Энергия» с 37 очками находится на 12 месте РФПЛ. На матче присутствовало 1250 зрителей.

Составы команд:

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Пискунов, Насадюк, Попов, Грицаенко, Коломыц (Носов, 46), Гриднев, Пономаренко, Килин, Минич (Михалев, 62), Столбовой (Гордиенко, 85).

«Спартак»: Антипов, Кузнецов, Соблиров, Дашаев, Марченко, Крамаренко (Войнов, 70), Мухаммад, Богатырев, Дроздов (Семенов, 74), Каркаев, Ахъядов (Бойчук, 87).

Василий Кучин.