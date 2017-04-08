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8 апреля 2017, 21:17 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Два мяча Касьяна помогли «Факелу» победить «Нефтехимик»

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Воронежский «Факел» на своем поле переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в Воронеже в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Александр Касьян (64-я и 83-я минуты), еще один мяч забил Алексей Курилов (28). У гостей, которые завершали встречу в меньшинстве после удаления на 90-й минуте Артема Воронкина, голы забили Михаил Петролай (7) и Алексей Бабырь (52).

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах террористического акта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

«Факел» набрал 46 очков и вышел на третье место в таблице ФНЛ, «Нефтехимик» с 22 очками занимает последнюю 20-ю строчку.

8.04.2017 18:00 Зрители 3400 основной раунд: 30-й тур Центральный стадион профсоюзов
Факел 3:2 Нефтехимик
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Павел Гусев Юрий Уткульбаев
Голы
28′ Алексей Курилов 78
64′ Александр Касьян 89
84′ Александр Касьян 89
44 Михаил Петролай 7′
10 Алексей Бабырь 52′
Составы
Александр Саутин 1
Виталий Шахов 13
Дмитрий Тихий 27
Алексей Курилов 78
Дмитрий Каюмов 6
Иван Лукьянов 23
Александр Касьян 89
45′ Дмитрий Иванов 5
Максим Осипенко 55
65′ Михаил Багаев 71
Руслан Болов 77
54′ 57′ Александр Трошечкин 8
90+3′ Иван Соловьев 90
16′ Никита Саталкин 87
Михаил Бирюков 17
14 Денис Книга
5 Никита Сурков
30 Мамука Кобахидзе
80 Егор Сорокин
3 Артем Воронкин 43′ 90+4′
9 Дмитрий Маляка
18 Лев Корнилов
44 Михаил Петролай
10 Алексей Бабырь 60′
96 Богдан Бойчук 71′ 34′
2 Сергей Морозов
11 Руслан Галиакберов 81′
34 Дмитрий Кортава
77 Альберт Шарипов 85′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Факел
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