Два мяча Касьяна помогли «Факелу» победить «Нефтехимик»

Встреча, прошедшая в Воронеже в субботу, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Александр Касьян (64-я и 83-я минуты), еще один мяч забил Алексей Курилов (28). У гостей, которые завершали встречу в меньшинстве после удаления на 90-й минуте Артема Воронкина, голы забили Михаил Петролай (7) и Алексей Бабырь (52).

Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах террористического акта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

«Факел» набрал 46 очков и вышел на третье место в таблице ФНЛ, «Нефтехимик» с 22 очками занимает последнюю 20-ю строчку.