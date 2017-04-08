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8 апреля 2017, 19:24 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Мордовия» выиграла у «Шинника» в ФНЛ

«Мордовия» выиграла у «Шинника» в матче 30-го тура ФНЛ.

Встреча проходила в Саранске на стадионе «Старт» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в дебюте матча забил Александр Кренделёв, реализовавший пенальти. На 75-й минуте «Шинник» остался в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку с поля был удален Валерий Цховребов.

«Шинник» (45 очков) делит со «Спартаком-2» четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ. «Мордовия» (33 балла) догнала «Сибирь» и делит с ней 16-ю строчку, отставая от спасительной, 15-й позиции на одно очко.

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