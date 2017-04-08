«Зенит-2» разгромно проиграл «Тосно», «Химки» и «Енисей» сыграли вничью
«Тосно» разгромил «Зенит-2» в матче 30-го тура ФНЛ.
Встреча проходила в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» и завершилась со счетом 4:1.
У хозяев дубль оформил Антон Заболотный, по разу отличились Ильнур Альшин и Александр Макаров. Единственный мяч гостей забил Алексей Евсеев.
В другом матче 30-го тура ФНЛ «Химки» и «Енисей» сыграли вничью (2:2). У хозяев отличились Ян Казаев и Илья Кузьмичёв, у гостей — Андрей Козлов и Сергей Самодин.
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