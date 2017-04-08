Александр Ивченко: Мы выиграли очень непростой матч

— Мы выиграли очень непростой матч. Чем ближе конец нашего первенства, тем команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, действуют всё более самоотверженно. Они цепляются за очки, действуют на максимуме, а потому обыгрывать их очень сложно.

В первом тайме мы действовали очень медленно. На таких скоростях матчи не выигрываются. Причём, не столько по движению, сколько по решению. Из-за отсутствия в средней линии Чудина и Теленкова мы очень медленно выходили из обороны. При этом переигрывали соперника на флангах. Так и нужно было атаковать, но наши полузащитники предпочитали отдавать мяч в центр, где наиболее укреплена оборона. Отсюда масса потерь мяча… После перерыва перестроились и заслуженно вырвали победу.

— «Сибирь» — это команда Данила Клёнкина?

— Да. Но он ведь не только «Сибири» забивал. Как ни парадоксально, но в Новосибирске победа нам далась легче, чем сегодня. В конце «Сибирь» фактически играла в четыре нападающих. Хорошо, что наш вратарь действовал уверенно и выручил нас.

— Артур Рябокобыленко хорошо подавал угловые. Он продолжит их исполнять?

— Обычно подаёт Андрей Павленко, но он, к сожалению, скорее всего, выбыл до конца сезона. У него непростая травма. У Рябокобыленко очень хорошая подача. И удар хороший! Постоянно прошу угрожать его воротам.