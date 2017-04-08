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8 апреля 2017, 18:07 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Химки» и «Енисей» забили по два гола

«Химки» и «Енисей» сыграли вничью.

30-й тур. Первенство ФНЛ.

«Химки» (Химки) — «Енисей» (Красноярск) — 2:2 (2:2).

Голы: Казаев, 28 — 1:0. Козлов, 32 — 1:1. Кузьмичев, 34 — 2:1. Самодин, 45 — 2:2.

08.04.2017 г. Химки. Стадион «Родина».

8.04.2017 16:00 основной раунд: 30-й тур Родина
Химки 2:2 Енисей
Первый тайм: 2:2
Главные тренеры
Александр Ирхин Андрей Тихонов
Голы
27′ Ян Казаев 10
35′ Илья Кузьмичев 11
9 Андрей Козлов 32′
22 Сергей Самодин 45′
Составы
Вячеслав Исупов 18
Алексей Шумских 5
Никита Лапин 6
86′ Диего Малания 25
Игорь Чернышов 26
29′ Ян Казаев 10
58′ Батрадз Кокоев 23
Илья Кузьмичев 11
46′ Николай Фадеев 66
Андрей Мостовой 9
90′ Адмир Чатович 8
Евгений Горячев 45
60′ Тим Нильсен 92
Михаил Петрусев 70
25 Михаил Опарин
2 Валерий Кичин 74′
33 Илья Гультяев
39 Максим Васильев
44 Никита Чичерин
7 Азер Алиев
64 Олег Ланин
22 Сергей Самодин
8 Владимир Камеш 88′
14 Максим Семакин
9 Андрей Козлов 87′
38 Артур Малоян
11 Артур Саркисов 85′
91 Никита Чернов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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