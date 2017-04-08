«Химки» и «Енисей» забили по два гола
«Химки» и «Енисей» сыграли вничью.
30-й тур. Первенство ФНЛ.
«Химки» (Химки) — «Енисей» (Красноярск) — 2:2 (2:2).
Голы: Казаев, 28 — 1:0. Козлов, 32 — 1:1. Кузьмичев, 34 — 2:1. Самодин, 45 — 2:2.
08.04.2017 г. Химки. Стадион «Родина».
Главные тренеры
|Александр Ирхин
|Андрей Тихонов
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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