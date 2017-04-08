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8 апреля 2017, 17:35 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Сергей Кирсанов: Ситуация у нас тяжёлая, поэтому надо брать очки в каждом матче

Сергей Кирсанов, главный тренер «Сибири», подвел итоги матча с «Тюменью».

— Ситуация у нас тяжёлая, поэтому надо брать очки в каждом матче. В Тюмень мы тоже ехали за ними, но, к сожалению, в концовочке нам не повезло. Игра была равная. Но везение пока нас не балует.

— Ваша команда интересно отпраздновала свой гол. Кого поздравляли футболисты?

— Перед игрой родилась дочка у Владимира Азарова. Вот ребята и поздравили его.

— Почему «Сибири» тяжело даются голы в гостях?

— У нас номинально вообще нет ни одного нападающего. Приходится использовать на этой позиции полузащитников. Очень тяжело, когда в команде нет бомбардира и игрока таранного плана.

— Как здоровье Эдуарда Богданова, который травмировался в кубковом матче против «Тюмени»?

— Восстанавливается. Этот сезон для него уже закончен. Лечение травмы крестообразных связок обычно затягивается на 8−9 месяцев.

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