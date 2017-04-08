Сергей Кирсанов: Ситуация у нас тяжёлая, поэтому надо брать очки в каждом матче
Сергей Кирсанов, главный тренер «Сибири», подвел итоги матча с «Тюменью».
— Ситуация у нас тяжёлая, поэтому надо брать очки в каждом матче. В Тюмень мы тоже ехали за ними, но, к сожалению, в концовочке нам не повезло. Игра была равная. Но везение пока нас не балует.
— Ваша команда интересно отпраздновала свой гол. Кого поздравляли футболисты?
— Перед игрой родилась дочка у Владимира Азарова. Вот ребята и поздравили его.
— Почему «Сибири» тяжело даются голы в гостях?
— У нас номинально вообще нет ни одного нападающего. Приходится использовать на этой позиции полузащитников. Очень тяжело, когда в команде нет бомбардира и игрока таранного плана.
— Как здоровье Эдуарда Богданова, который травмировался в кубковом матче против «Тюмени»?
— Восстанавливается. Этот сезон для него уже закончен. Лечение травмы крестообразных связок обычно затягивается на 8−9 месяцев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter