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8 апреля 2017, 17:47 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Сокол» сыграл вничью с «Кубанью» в матче 30-го тура ФНЛ

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Саратовский «Сокол» и краснодарская «Кубань» не выявили победителя в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Саратове, завершилась со счетом 0:0.

С таким же счетом завершился матч между «Спартаком-2» и астраханским «Волгарем».

Матчам предшествовала минута молчания в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Сокол» набрал 30 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, «Кубань» с 40 баллами идет девятой. «Волгарь» (34 очка) поднялся на 13-ю строчку, а «Спартак-2» остался пятым с 45 балами.

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