«Сокол» сыграл вничью с «Кубанью» в матче 30-го тура ФНЛ
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Саратовский «Сокол» и краснодарская «Кубань» не выявили победителя в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Саратове, завершилась со счетом 0:0.
С таким же счетом завершился матч между «Спартаком-2» и астраханским «Волгарем».
Матчам предшествовала минута молчания в память о жертвах взрыва в метро
«Сокол» набрал 30 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, «Кубань» с 40 баллами идет девятой. «Волгарь» (34 очка) поднялся на 13-ю строчку, а «Спартак-2» остался пятым с 45 балами.
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