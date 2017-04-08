«Сокол» сыграл вничью с «Кубанью» в матче 30-го тура ФНЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Саратове, завершилась со счетом 0:0.

С таким же счетом завершился матч между «Спартаком-2» и астраханским «Волгарем».

Матчам предшествовала минута молчания в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга.

«Сокол» набрал 30 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, «Кубань» с 40 баллами идет девятой. «Волгарь» (34 очка) поднялся на 13-ю строчку, а «Спартак-2» остался пятым с 45 балами.