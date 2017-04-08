Гунько: «Спартак-2» не смог создать явных голевых моментов в матче ФНЛ с «Волгарем»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу «Спартак-2» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Волгарем» со счетом 0:0.

«Первый тайм пошел не по нашему плану, не могли выйти со своей половины поля. В тех редких наших моментах очень хорошо играл вратарь гостей, да и в целом “Волгарь” действовал агрессивно. Во втором тайме мы внесли коррективы, но все равно не смогли создать явных голевых моментов, поэтому счет закономерен. Я бы не хотел выделить кого-то ни с положительной, ни с отрицательной стороны, сегодня мы сыграли не так, как планировали», — сказал Гунько.

В свою очередь наставник гостей Юрий Газзаев отметил, что его команда начала обретать свое лицо после смены многих игроков основного состава.

«Если брать в целом матч, то у нас было много моментов, ребята играли организованно. Второй тайм провели хорошо, реальных моментов в первом тайме и не было. “Спартак-2” — команда играющая, а мы после потери прошлогоднего состава еще не такие сильные, но свое лицо команда начала обретать», — отметил специалист.

После 30-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» расположился на пятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. «Волгарь» идет на 13-й строчке с 34 баллами.