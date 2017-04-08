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8 апреля 2017, 16:40 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Гунько: «Спартак-2» не смог создать явных голевых моментов в матче ФНЛ с «Волгарем»

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Московский клуб «Спартак-2» не создал явных голевых моментов в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с астраханским «Волгарем», поэтому итоговый результат встречи закономерен. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер столичной команды Дмитрий Гунько.

В субботу Спартак-2 на домашнем стадионе сыграл вничью с Волгарем со счетом 0:0. Увеличить
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В субботу «Спартак-2» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Волгарем» со счетом 0:0.

«Первый тайм пошел не по нашему плану, не могли выйти со своей половины поля. В тех редких наших моментах очень хорошо играл вратарь гостей, да и в целом “Волгарь” действовал агрессивно. Во втором тайме мы внесли коррективы, но все равно не смогли создать явных голевых моментов, поэтому счет закономерен. Я бы не хотел выделить кого-то ни с положительной, ни с отрицательной стороны, сегодня мы сыграли не так, как планировали», — сказал Гунько.

В свою очередь наставник гостей Юрий Газзаев отметил, что его команда начала обретать свое лицо после смены многих игроков основного состава.

«Если брать в целом матч, то у нас было много моментов, ребята играли организованно. Второй тайм провели хорошо, реальных моментов в первом тайме и не было. “Спартак-2” — команда играющая, а мы после потери прошлогоднего состава еще не такие сильные, но свое лицо команда начала обретать», — отметил специалист.

После 30-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» расположился на пятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. «Волгарь» идет на 13-й строчке с 34 баллами.

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