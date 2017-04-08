Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29360988/
8 апреля 2017, 16:37 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Спартак-2» и «Волгарь» сыграли вничью в матче ФНЛ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» сыграл вничью с астраханским «Волгарем» со счетом 0:0 в домашнем матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Спартак-2» занимает пятое место в чемпионате с 45 очками. «Волгарь» поднялся на 13-ю строчку с 34 очками.

Следующий матч «Волгарь» проведет 12 апреля дома против «Тосно» из Ленинградской области. «Спартак-2» в тот же день на выезде сыграет с клубом «Спартак-Нальчик».

8.04.2017 14:00 основной раунд: 30-й тур Спартак (4-е поле)
Спартак-2 0:0 Волгарь
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Юрий Газзаев
Составы
Александр Максименко 98
Денис Кутин 64
Иван Хомуха 80
Александр Лихачев 96
Игорь Леонтьев 52
60′ Артем Самсонов 53
57′ Владислав Пантелеев 83
Георгий Мелкадзе 37
Артем Федчук 67
68′ Константин Савичев 77
Сильванус Нимели 66
82′ Зелимхан Бакаев 78
Джуниор Фэшн Сакала 36
22 Станислав Бучнев
3 Константин Плиев
13 Игорь Калинин
15 Сослан Таказов
85 Антон Григорьев
19 Алексей Сутормин 88′
26 Дмитрий Отставнов
10 Руслан Газзаев 59′
33 Аслан Дышеков
20 Александр Болонин 66′
7 Дмитрий Кабутов
25 Владислав Камилов 76′
29 Максим Яковлев
70 Роман Акбашев 70′
27 Темури Букия
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак-2
Новости Матчи Состав Статистика
Волгарь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Шанбиев и Исаев дисквалифицированы на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча защитника «Спартака-2» Шамсиддина Шанбиева и Алексея Исаева из «Зенита-2», получивших прямые красные карточки в очной встрече команд.
Еще 7 новостей  Все новости
8 апреля

Конференция РФС приняла "Стратегию-2030" по развитию футбола в России

"Крылья Советов" и "Амкар" сыграли вничью в матче РФПЛ

Команда четырехкратной чемпионки мира по плаванию Ефимовой будет расширена