«Спартак-2» и «Волгарь» сыграли вничью в матче ФНЛ

«Спартак-2» занимает пятое место в чемпионате с 45 очками. «Волгарь» поднялся на 13-ю строчку с 34 очками.

Следующий матч «Волгарь» проведет 12 апреля дома против «Тосно» из Ленинградской области. «Спартак-2» в тот же день на выезде сыграет с клубом «Спартак-Нальчик».