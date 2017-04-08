«Спартак-2» и «Волгарь» сыграли вничью в матче ФНЛ
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» сыграл вничью с астраханским «Волгарем» со счетом 0:0 в домашнем матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
«Спартак-2» занимает пятое место в чемпионате с 45 очками. «Волгарь» поднялся на 13-ю строчку с 34 очками.
Следующий матч «Волгарь» проведет 12 апреля дома против «Тосно» из Ленинградской области. «Спартак-2» в тот же день на выезде сыграет с клубом «Спартак-Нальчик».
Главные тренеры
|Дмитрий Гунько
|Юрий Газзаев
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Борисов (Самара, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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