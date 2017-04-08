Гол Кленкина принес «Тюмени» победу над «Сибирью» в матче ФНЛ
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. «Тюмень» нанесла поражение новосибирской «Сибири» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тюмени». В составе победителей отличились Хасан Мамтов (11-я минута) с пенальти и Данил Кленкин (66). У проигравших гол забил Гуджа Рухаиа (18).
Игра началась с минуты молчания в память о погибших в результате взрыва в метро
«Тюмень» с 41 очком занимает восьмое место в ФНЛ, «Сибирь» с 33 баллами идет 16-й.
Главные тренеры
|Сергей Кирсанов
|Александр Ивченко
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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