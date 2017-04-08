Гол Кленкина принес «Тюмени» победу над «Сибирью» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тюмени». В составе победителей отличились Хасан Мамтов (11-я минута) с пенальти и Данил Кленкин (66). У проигравших гол забил Гуджа Рухаиа (18).

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 14 человек.

«Тюмень» с 41 очком занимает восьмое место в ФНЛ, «Сибирь» с 33 баллами идет 16-й.