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8 апреля 2017, 15:43 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Гол Кленкина принес «Тюмени» победу над «Сибирью» в матче ФНЛ

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. «Тюмень» нанесла поражение новосибирской «Сибири» в матче 30-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Тюмени». В составе победителей отличились Хасан Мамтов (11-я минута) с пенальти и Данил Кленкин (66). У проигравших гол забил Гуджа Рухаиа (18).

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 14 человек.

«Тюмень» с 41 очком занимает восьмое место в ФНЛ, «Сибирь» с 33 баллами идет 16-й.

8.04.2017 13:00 Зрители 1900 основной раунд: 30-й тур Геолог
Сибирь 1:2 Тюмень
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Сергей Кирсанов Александр Ивченко
Голы
18′ Гуджа Рухаиа 13
9 Хасан Мамтов 11′
4 Данил Кленкин 66′
Составы
Николай Цыган 22
Александр Макаренко 8
Михаил Мищенко 25
Руслан Магаль 28
Антон Кушнирук 70
20′ Никита Безлихотнов 11
Гуджа Рухаиа 13
40′ Владимир Азаров 19
Евгений Чеботару 37
68′ Максим Плопа 3
Вячеслав Ларенц 44
77′ Алексей Гладышев 55
Роман Беляев 7
53 Артем Смирнов
28 Дмитрий Гузь
4 Данил Кленкин 78′
5 Артур Рябокобыленко
8 Иван Чудин
10 Алексей Пустозеров 59′
13 Алексей Шляпкин
9 Хасан Мамтов
37 Андреа Чуканов
29 Павел Маслов 77′ 57′
22 Ильдар Шабаев
18 Владимир Лешонок 90′
17 Егор Глухов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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