Андрей Гордеев: Многое решило индивидуальное мастерство Панченко
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев прокомментировал итоги матча с «Динамо».
— Сегодня мы встречались с лидером. Я сказал ребятам, что если такие игры проводятся удачно, то они «переворачивают» стадионы, повышают симпатии болельщиков и вселяют уверенность в собственные силы. Но, к сожалению, нам не удалось не то что победить, но и даже свести матч вничью. Хотя, надо отдать должное ребятам — они играли до конца и создали несколько голевых моментов, которые к нашему разочарованию не сумели реализовать. Мы неплохо начали и выполняли все установки на игру, но после забитого мяча нам
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