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8 апреля 2017, 14:08 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Андрей Гордеев: Многое решило индивидуальное мастерство Панченко

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев прокомментировал итоги матча с «Динамо».

— Сегодня мы встречались с лидером. Я сказал ребятам, что если такие игры проводятся удачно, то они «переворачивают» стадионы, повышают симпатии болельщиков и вселяют уверенность в собственные силы. Но, к сожалению, нам не удалось не то что победить, но и даже свести матч вничью. Хотя, надо отдать должное ребятам — они играли до конца и создали несколько голевых моментов, которые к нашему разочарованию не сумели реализовать. Мы неплохо начали и выполняли все установки на игру, но после забитого мяча нам чего-то не хватило в эмоциональном плане. Многое решило индивидуальное мастерство Панченко, который сегодня был на высоте и создал нам столько проблем. Второй тайм получился более успешным, но полностью исправить ситуацию мы не смогли, хотя, до конца верили, что сможем отыграться. В целом, в глубине души все-таки есть оптимистические нотки, потому что команда проявляет характер, несмотря на сложные выезды и сложных соперников. Так что, в будущее смотрю с оптимизмом.

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