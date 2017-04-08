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8 апреля 2017, 13:42 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Ефремов: ФК «Тосно» был бы совсем искусственным проектом, не переедь он в Новгород

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Футбольный клуб «Тосно» был бы совсем искусственным проектом, не переедь команда в Великий Новгород, заявил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.

«Тосно» из одноименного города Ленинградской области был основан в 2013 году. С прошлого года команда проводит матчи в Великом Новгороде. «Тосно» идет в текущем чемпионате ФНЛ на втором месте, которое дает право в следующем сезоне выступить в РФПЛ.

«В настоящий момент перед лигой, перед контрольными органами никаких проблем (у “Тосно”) нет, — сказал Ефремов журналистам. — Что касается идеологии, клуб существует четыре года, и мне было бы непонятно, если бы они не переехали в Великий Новгород — там есть болельщики. А до этого клуб играл для 150 человек, то есть, для себя. Это был бы совсем уж искусственный проект. Мне видится, что проблема здесь, в первую очередь, с идеологией. Великий Новгород же — старый русский город, который, возможно, сумеет эту проблему закрыть».

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