Ефремов: Речи о соответствии клубов ФНЛ условиям FFP в ближайшей перспективе не идет

Положения стратегии развития российского футбола («Стратегии-2030») подразумевают соответствие к 2030 году всех клубов РФПЛ и ФНЛ условиям FFP, а также постепенный уход от государственного финансирования клубов с привлечением частного капитала. «Стратегия-2030», как ожидается, будет принята в субботу на проходящей в Москве конференции Российского футбольного союза.

«То, что в вопросе финансового fair play пропагандирует УЕФА, сейчас трудновыполнимо даже для большинства клубов РФПЛ, — сказал Ефремов журналистам. — В кратко- и среднесрочной перспективе об этом речи не идет. Но если брать задачи развития футбола, финансирования клубов, то почему нет? Госфинансирование — это такая игра, на которую “подсадили” наш футбол, наш спорт с начала века, когда это все было разрешено, и не существовало финансового fair play. Когда это предлагается взять и в один день обрушить, надо что-то на замену».

«Стратегия-2030″ обозначает, что нужно работать с инвесторами, создавать условия для тех, кто хочет вкладывать в спорт. Если такие условия будут созданы, то уйти от госфинансирования можно. Но основная доходная часть подавляющего большинства лиг — это телеправа. Думаю, тут спорить бессмысленно. Есть очень много механизмов. Не нужно заниматься популизмом, нужно искать пути, за счет чего можно заместить госфинансирование», — добавил глава ФНЛ.