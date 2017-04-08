Юрий Калитвинцев: Играли два лидера
Юрий Калитвинцев, главный тренер «Динамо» прокомментировал итоги матча с хабаровчанами.
— Играли два лидера. Очки нужны были обеим командам. В концовке игроки СКА оказали довольно сильное давление на наши ворота, но мы смогли это выдержать. Что касается первого тайма, не могу не отметить хорошие забитые мячи. Мы понимали, что СКА будет играть длинными передачами, обеспечили себе оперативный простор и воспользовались этим. Во втором тайме нам это уже не удалось в полной мере, хотя предпосылки были. Конечно, местами было тяжело
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