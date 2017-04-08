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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29358803/
8 апреля 2017, 11:20 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Константин Емельянов: У Нальчика сегодня были заколдованные ворота

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов прокомментировал нулевую ничью со «Спартаком» из Нальчика.

— Нам нужны победы. У нас сегодня были моменты, когда могли забить. Минич и Пискунов били. Но у соперника были заколдованные ворота. Поле плохое, мяч прыгает. Никак не можем забить. Вроде перешли во втором тайме на новую схему, но, увы. Проблемы у нас остаются. Хотя вроде не проигрываем. Некоторые ребята у нас играют «на уколах». Но они в все равно выходят. Травмированы Петраков и Машнев. Будем варьировать состав, искать выходы.

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