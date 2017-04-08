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8 апреля 2017, 10:31 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Хет-трик Панченко принес «Динамо» победу над «СКА-Хабаровском» в 30-м туре ФНЛ

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Московское «Динамо» нанесло гостевое поражение «СКА-Хабаровску» в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась волевой победой гостей — 3:2. В составе москвичей хет-трик оформил нападающий сборной России Кирилл Панченко (24-я, 31-я и 44-я минуты). Авторами голов у хозяев стали Хуан Лескано (13) и Руслан Корян (88), который на этой же минуте не реализовал пенальти.

Игра началась с минуты молчания в память о погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших.

«Динамо» с 68 очками возглавляет турнирную таблицу первенства. «СКА-Хабаровск» с 46 баллами занимает третью позицию, дающую по окончании турнира возможность сыграть в стыковых матчах за право выступать в российской премьер-лиге в следующем сезоне.

8.04.2017 08:00 основной раунд: 30-й тур им.Ленина
СКА-Хабаровск 2:3 Динамо М
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Андрей Гордеев Юрий Калитвинцев
Голы
13′ Хуан Эдуардо Лескано 23
88′ Руслан Корян 9
8 Кирилл Панченко 24′
8 Кирилл Панченко 31′
8 Кирилл Панченко 44′
Нереализованные пенальти
88′ Р. Корян 9
Составы
Александр Криворучко 55
Игорь Удалый 33
Андрей II Иванов 59
Максим Астафьев 4
Александр Черевко 26
Алексей Друзин 30
Денис Дедечко 69
Хуан Эдуардо Лескано 23
46′ Томас Микуцкис 15
Руслан Корян 9
65′ 89′ Николай Калинский 78
Александр Димидко 13
79′ Максим Казанков 87
89′ Антон Кобялко 22
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов
3 Себастьян Хольмен
12 Дмитрий Белоруков
25 Алексей Козлов
23 Антон Соснин
77 Анатолий Катрич
11 Иван Темников 57′
14 Иван Маркелов
10 Александр Зотов 68′ 61′
96 Максим Кузьмин
8 Кирилл Панченко 90′ 59′
41 Александр Сапета
48 Евгений Луценко 79′
21 Фатош Бечирай
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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