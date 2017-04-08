Хет-трик Панченко принес «Динамо» победу над «СКА-Хабаровском» в 30-м туре ФНЛ
МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт.Московское «Динамо» нанесло гостевое поражение «СКА-Хабаровску» в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, состоявшаяся в субботу в Хабаровске, завершилась волевой победой гостей — 3:2. В составе москвичей хет-трик оформил нападающий сборной России Кирилл Панченко (24-я, 31-я и 44-я минуты). Авторами голов у хозяев стали Хуан Лескано (13) и Руслан Корян (88), который на этой же минуте не реализовал пенальти.
Игра началась с минуты молчания в память о погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших.
«Динамо» с 68 очками возглавляет турнирную таблицу первенства. «СКА-Хабаровск» с 46 баллами занимает третью позицию, дающую по окончании турнира возможность сыграть в стыковых матчах за право выступать в российской премьер-лиге в следующем сезоне.