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8 апреля 2017, 10:20 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Луч-Энергия» и «Спартак» (Нальчик) сыграли вничью в матче 30-го тура ФНЛ

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Владивостокский клуб «Луч-Энергия» и нальчикский «Спартак» не выявили победителя в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра, прошедшая в субботу во Владивостоке, закончилась без забитых голов — 0:0.

«Луч-Энергия» с 37 очками занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» из Нальчика с 34 баллами расположился двумя строчками ниже.

8.04.2017 07:00 Зрители 1250 основной раунд: 30-й тур Динамо
Луч-Энергия 0:0 Спартак Нч
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Константин Емельянов Хасанби Биджиев
Составы
Илья Гаврилов 35
Максим Насадюк 3
Антон Пискунов 5
Алексей Грицаенко 13
Михаил Попов 85
Антон Килин 8
Сергей Пономаренко 12
Даниил Гриднев 56
42′ 46′ Юрий Коломыц 6
Александр Носов 69
62′ Вадим Минич 11
Илья Михалев 39
85′ Иван Столбовой 24
Руслан Гордиенко 9
23 Антон Антипов
3 Астемир Соблиров 90+1′
4 Аслан Дашаев
27 Андрей Кузнецов
48 Александр Марченко
14 Алим Каркаев
17 Шариф Мухаммад 42′
66 Альберт Богатырев
13 Никита Дроздов 75′
5 Владислав Семенов
70 Сергей Крамаренко 70′
90 Денис Войнов
93 Апти Ахъядов 87′
20 Максим Бойчук
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» довольны, что все долги по заработной плате были погашены, а в задолженностях по премиальным проблемы нет. Об этом ТАСС рассказал нападающий клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Илья Михалев.
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