«Луч-Энергия» и «Спартак» (Нальчик) сыграли вничью в матче 30-го тура ФНЛ
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт. Владивостокский клуб «Луч-Энергия» и нальчикский «Спартак» не выявили победителя в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Игра, прошедшая в субботу во Владивостоке, закончилась без забитых голов — 0:0.
«Луч-Энергия» с 37 очками занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак» из Нальчика с 34 баллами расположился двумя строчками ниже.
|8.04.2017 07:00
|Зрители 1250
|основной раунд: 30-й тур
|Динамо
|Луч-Энергия
|0:0
|Спартак Нч
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Константин Емельянов
|Хасанби Биджиев
Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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