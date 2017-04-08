«Луч-Энергия» и «Спартак» (Нальчик) сыграли вничью в матче 30-го тура ФНЛ

МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» довольны, что все долги по заработной плате были погашены, а в задолженностях по премиальным проблемы нет. Об этом ТАСС рассказал нападающий клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Илья Михалев.