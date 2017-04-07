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7 апреля 2017, 12:51 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Погребняк не полетит с «Динамо» на матч со «СКА-Хабаровск»

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Павла Погребняка.

Последний раз 33-летний футболист играл 26 марта, в матче «Тосно» — «Динамо» (1:2), а игру с «Тамбовом» (3:0) пропустил.

«Павел Погребняк уже восстановился полностью. Но в связи с тем, что у него была проблема со спиной, мы решили, что нецелесообразно брать с собой. Всё-таки восемь часов перелёта в одной позе — это может усугубить ситуацию. Поэтому готовим его на следующую игру», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

Матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» состоится 8 апреля. Начало — в 08:00 мск.

Динамо М
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