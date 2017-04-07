Тренера воронежского «Факела» дисквалифицировали на 2 матча
КДК РФС наказал Павла Гусева за оскорбление судьи Тимура Арсланбекова.
Павел Гусев не сможет находиться на скамейке запасных во время матчей «Факела» с «Нефтехимиком» и «Соколом». Первый матч состоится 8 апреля в Воронеже, а принципиальная встреча с саратовцами — 12 апреля в гостях.
Павел Гусев получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в адрес арбитра Тимура Арсланбекова, который в матче «Факела» и «Кубани» при счете 2:1 в пользу воронежцев назначил пенальти в ворота
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter