Тренера воронежского «Факела» дисквалифицировали на 2 матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Факела» на две игры первенства ФНЛ за оскорбление арбитра матча между воронежцами и «Кубанью» Тимура Арсланбекова. Заседание комитета состоялось в четверг, 6 апреля.

Павел Гусев не сможет находиться на скамейке запасных во время матчей «Факела» с «Нефтехимиком» и «Соколом». Первый матч состоится 8 апреля в Воронеже, а принципиальная встреча с саратовцами — 12 апреля в гостях.