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7 апреля 2017, 10:55 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

Тренера воронежского «Факела» дисквалифицировали на 2 матча

КДК РФС наказал Павла Гусева за оскорбление судьи Тимура Арсланбекова.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Факела» на две игры первенства ФНЛ за оскорбление арбитра матча между воронежцами и «Кубанью» Тимура Арсланбекова. Заседание комитета состоялось в четверг, 6 апреля.

Павел Гусев не сможет находиться на скамейке запасных во время матчей «Факела» с «Нефтехимиком» и «Соколом». Первый матч состоится 8 апреля в Воронеже, а принципиальная встреча с саратовцами — 12 апреля в гостях.

Павел Гусев получил дисквалификацию за оскорбительное поведение в адрес арбитра Тимура Арсланбекова, который в матче «Факела» и «Кубани» при счете 2:1 в пользу воронежцев назначил пенальти в ворота сине-белых на последней минуте. Краснодарцы сравняли счет и избежали поражения, а руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал ошибочность назначения пенальти.
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