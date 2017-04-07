«Луч-Энергия» проведет ключевой матч сезона 8 апреля

Победа позволит владивостокской команде на 90% обеспечить себе «выживание» в ФНЛ. «Спартак» и «Луч» — соседи по турнирной таблице, команды разделяет 3 очка. В случае поражения владивостокцы рискуют ввязаться в борьбу за выживание.

«Луч-Энергия» и «Спартак-Нальчик» встречались на футбольном поле 17 раз: в семи матчах успех праздновала наша команда, в пяти — нальчане и пять игр завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 16:13 в пользу «Луча». Особо жарким было противостояние команд в розыгрыше РФПЛ — тогда клубы были примерно равны по силам и находились в статусе неуступчивых середняков, «битва» которых всегда изобиловала интересными сюжетами.

Встреча начнется в 14.00, билеты на игру реализуются в кассах стадиона «Динамо» в субботу с 10.00 до 14.45.

Василий Кучин.