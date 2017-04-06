«Химки»: Клуб финансируется исключительно за счёт средств городского округа

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сказал, что Подмосковье не планирует оказывать финансовую помощь «Химкам» ради того, чтобы клуб смог выйти в РФПЛ. «Мы считаем нецелесообразным тратить минимум 500 млн рублей в год на содержание команды, чтобы она выступала в РФПЛ в середине таблицы. Это одна школа и три детских сада, надо расставлять приоритеты. Футбол — игра народная, но очень дорогая. У нас в области около 70 клубов по различным видам спорта, им мы оказываем финансовую поддержку, так как без нас они пропадут со спортивной карты России. Что касается футбола, хоккея и баскетбола, то на эти клубы бюджетные средства мы тратить не будем, для этого нужны инвесторы», — сказал сегодня Терюшков.



«На данном этапе наш клуб финансируется исключительно за счёт средств городского округа Химки, а не Московской области. Финансовая ситуация стабильная. Задолженностей перед сотрудниками, в том числе и игроками нет — все выплачивается в срок. Поиск спонсоров идёт всегда и не прекращается. У нас есть определённое количество партнёров, но ни один из них не является титульным спонсором. Сейчас достаточно кризисное время для вливаний в футбол, тем более в команды первого дивизиона, но мы упорно работаем над тем, чтобы привлечь крупных инвесторов. Абсолютно верны слова министра о том, что такие виды спорта должны иметь частных инвесторов, но, к сожалению, в настоящее время очень ограниченное количество клубов может похвастаться действительно хорошими рекламными и инвестиционными вливаниями. Тем не менее, повторюсь, что работа по их поиску не прекращалась ни разу. Возможно, результаты команды с самым низким бюджетом в лиге (170 млн рублей) в ближайшее время обратят на себя внимание крупных игроков рынка.



Угрозы банкротства нет, и она даже теоретически ни разу за последнее время не возникала. Были проведены необходимые меры по оптимизации бюджета не так давно, но и тогда не было речи о банкротстве, а лишь об экономии. Руководство городского округа Химки нас полностью поддерживает в рамках выделенного бюджета», — сказала пресс-атташе клуба Камила Михалёва-Искакова.



В настоящее время команда «Химки» выступает в Футбольной национальной лиге и располагается на 10-й строчке после 28 матчей.