Шанбиев и Исаев дисквалифицированы на два матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча защитника «Спартака-2» Шамсиддина Шанбиева и Алексея Исаева из «Зенита-2», получивших прямые красные карточки в очной встрече команд.
— По матчу «Зенит-2» — «Спартак-2»: красные карточки во встрече получили Алексей Исаев из «Зенита-2» и Шамсиддин Шанбиев из «Спартака-2», за что оба игрока дисквалифицированы на два матча, — сказал председатель комитета Артур Григорьянц. — Также за скандирование болельщиками ненормативной лексики обе команды оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая. За использование фанатами пиротехники «Зенит-2» наказан штрафом в две тысячи рублей, а за выход за пределы технической зоны тренеры
Напомним, встреча команд завершилась победой «Спартака-2» со счетом 2:1.
|1.04.2017 17:00
|Зрители 1500
|основной раунд: 29-й тур
|МСА Петровский
Главные тренеры
|Владислав Радимов
|Дмитрий Гунько
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|1
Судьи
|Главный судья
|Андрей Фисенко (Владивосток, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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