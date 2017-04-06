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6 апреля 2017, 20:07 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Шанбиев и Исаев дисквалифицированы на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча защитника «Спартака-2» Шамсиддина Шанбиева и Алексея Исаева из «Зенита-2», получивших прямые красные карточки в очной встрече команд.

— По матчу «Зенит-2» — «Спартак-2»: красные карточки во встрече получили Алексей Исаев из «Зенита-2» и Шамсиддин Шанбиев из «Спартака-2», за что оба игрока дисквалифицированы на два матча, — сказал председатель комитета Артур Григорьянц. — Также за скандирование болельщиками ненормативной лексики обе команды оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая. За использование фанатами пиротехники «Зенит-2» наказан штрафом в две тысячи рублей, а за выход за пределы технической зоны тренеры санкт-петербургской команды Радимов, Беркетов, а также физиотерапевт Хесус оштрафованы на пять тысяч каждый.

Напомним, встреча команд завершилась победой «Спартака-2» со счетом 2:1.

1.04.2017 17:00 Зрители 1500 основной раунд: 29-й тур МСА Петровский
Зенит-2 1:2 Спартак-2
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Владислав Радимов Дмитрий Гунько
Голы
85′ Илья Зуев 58
37 Георгий Мелкадзе 3′
67 Артем Федчук 44′
Составы
20′ Егор Бабурин 71
Сергей Зуйков 27
Максим Карпов 50
42′ Илья Зуев 58
Юрий Бавин 40
Владислав Сиротов 63
Алексей Евсеев 94
45′ Константин Лобов 55
Максим Проничев 34
12′ 17′ Темур Мустафин 75
52′ Алексей Исаев 25
75′ Константин Зырянов (к) 18
Андрей Батютин 48
65′ Станислав Крапухин 36
Даниил Лесовой 64
21 Александр Селихов
34 Евгений Макеев (к)
63 Шамсиддин Шанбиев 52′
64 Денис Кутин
96 Александр Лихачев
52 Игорь Леонтьев
77 Константин Савичев 12′
83 Владислав Пантелеев
78 Зелимхан Бакаев 55′
93 Артем Сокол
37 Георгий Мелкадзе 90′ 20′
46 Артем Мамин
67 Артем Федчук 79′
66 Сильванус Нимели
Статистика
3 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 1
Судьи
Главный судья Андрей Фисенко (Владивосток, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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