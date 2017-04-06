Шанбиев и Исаев дисквалифицированы на два матча

— По матчу «Зенит-2» — «Спартак-2»: красные карточки во встрече получили Алексей Исаев из «Зенита-2» и Шамсиддин Шанбиев из «Спартака-2», за что оба игрока дисквалифицированы на два матча, — сказал председатель комитета Артур Григорьянц. — Также за скандирование болельщиками ненормативной лексики обе команды оштрафованы на 10 тысяч рублей каждая. За использование фанатами пиротехники «Зенит-2» наказан штрафом в две тысячи рублей, а за выход за пределы технической зоны тренеры санкт-петербургской команды Радимов, Беркетов, а также физиотерапевт Хесус оштрафованы на пять тысяч каждый.

Напомним, встреча команд завершилась победой «Спартака-2» со счетом 2:1.