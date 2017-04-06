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6 апреля 2017, 19:31 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Павла Гусева дисквалифицировали на основании видео с YouTube

Главный тренер «Факела» Павел Гусев прокомментировал решение КДК, дисквалифицировавшего его на два матча за инцидент, произошедший после встречи 29 тура первенства ФНЛ с «Кубанью» (2:2).

Напомним, что после финального свистка наставник воронежцев на эмоциях бросил гневную фразу в адрес Тимура Арсланбекова, который в компенсированное время назначил в ворота «Факела» пенальти, с которого краснодарцы сравняли счет.

— Я принимаю решение КДК. Я, действительно, отреагировал эмоционально на решение судьи назначить в наши ворота пенальти, который повлиял на результат и на расстановку в борьбе за выход в РФПЛ. Наказана команда, в эмоциональном плане наказаны болельщики, наказан я… Признаю, что был не прав в данной конкретной ситуации, но при этом моя позиция по поводу назначения 11-метрового не изменилась. В том, что пенальти не было, признала и контрольно-квалификационная комиссия.

— Не удивительно ли, что вас дисквалифицировали, а Арсланбеков только, по сути, пожурили, лишь снизив ему, по словам Андрея Будогосского, количество назначений в плановом порядке?

— Не знаю… Мне сложно комментировать. Это разные органы. А в ККК правильно разобрались в эпизоде, что говорит о профессионализме комитета. К КДК у меня тоже претензий нет.

— Решение по вам приняли на основании видео с YouTube длительность 11 секунд? В рапорте арбитра по этому моменту никакой записи не было.

— Да, была предоставлена эта видеозапись. Кроме того, заслушали Арсланбекова.

— Общались с ним?

— Мы зашли вместе, вместе ждали решения, вместе вышли. Но вопрос рассматривался по мне… Он пытался мне что-то объяснить, но не слишком внятно. Как расстались? (после паузы) Нормально….

1.04.2017 18:00 Зрители 3400 основной раунд: 29-й тур Центральный стадион профсоюзов
Факел 2:2 Кубань
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Павел Гусев Николай Южанин
Голы
47′ Александр Трошечкин 8
54′ Дмитрий Тихий 27
99 Спартак Гогниев 68′
99 Спартак Гогниев 90+1′
Составы
Александр Кобзев 16
Виталий Шахов 13
Дмитрий Тихий 27
Максим Осипенко 55
Михаил Багаев 71
43′ Георгий Бурнаш 93
Дмитрий Каюмов 6
Александр Трошечкин 8
74′ Иван Соловьев 90
Иван Лукьянов 23
79′ Михаил Бирюков 17
Артур Арустамян 10
87′ Никита Саталкин 87
Дмитрий Иванов 5
22 Юрий Дюпин
18 Николай Марков
28 Азат Байрыев
43 Роман Бугаев
84 Александр Клещенко
8 Олег Алейник
72 Игорь Коновалов
20 Владимир Обухов
77 Владимир Лобкарев 60′
99 Спартак Гогниев
10 Никита Маляров 72′
71 Артем Щадин
19 Алексей Гай 66′
73 Денис Якуба
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Тимур Арсланбеков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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