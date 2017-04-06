Павла Гусева дисквалифицировали на основании видео с YouTube

Напомним, что после финального свистка наставник воронежцев на эмоциях бросил гневную фразу в адрес Тимура Арсланбекова, который в компенсированное время назначил в ворота «Факела» пенальти, с которого краснодарцы сравняли счет.

— Я принимаю решение КДК. Я, действительно, отреагировал эмоционально на решение судьи назначить в наши ворота пенальти, который повлиял на результат и на расстановку в борьбе за выход в РФПЛ. Наказана команда, в эмоциональном плане наказаны болельщики, наказан я… Признаю, что был не прав в данной конкретной ситуации, но при этом моя позиция по поводу назначения 11-метрового не изменилась. В том, что пенальти не было, признала и контрольно-квалификационная комиссия.

— Не удивительно ли, что вас дисквалифицировали, а Арсланбеков только, по сути, пожурили, лишь снизив ему, по словам Андрея Будогосского, количество назначений в плановом порядке?

— Не знаю… Мне сложно комментировать. Это разные органы. А в ККК правильно разобрались в эпизоде, что говорит о профессионализме комитета. К КДК у меня тоже претензий нет.

— Решение по вам приняли на основании видео с YouTube длительность 11 секунд? В рапорте арбитра по этому моменту никакой записи не было.

— Да, была предоставлена эта видеозапись. Кроме того, заслушали Арсланбекова.

— Общались с ним?