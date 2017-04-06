Подмосковье не будет финансировать «Химки» ради выхода команды в РФПЛ

«Мы считаем нецелесообразным тратить минимум 500 млн рублей в год на содержание команды, чтобы она выступала в РФПЛ в середине таблицы. Это одна школа и три детских сада, надо расставлять приоритеты. Футбол — игра народная, но очень дорогая. У нас в области около 70 клубов по различным видам спорта, им мы оказываем финансовую поддержку, так как без нас они пропадут со спортивной карты России. Что касается футбола, хоккея и баскетбола, то на эти клубы бюджетные средства мы тратить не будем, для этого нужны инвесторы», — приводит слова Терюшкова «Интерфакс».



В то же время министр подчеркнул, что «ему хочется, чтобы команда из Подмосковья выступала в РФПЛ».

В настоящее время команда «Химки» выступает в Футбольной национальной лиге и располагается на 10-й строчке после 28 матчей.