РФС признал ошибочным назначение пенальти в матче «Факела» с «Кубанью»
Дисциплинарный комитет Российского Футбольного Союза признал ошибочным назначение пенальти в ворота воронежской команды во время игры с краснодарской «Кубанью».
Напомним, спортное решение судьи во время матча 1 апреля позволило «Кубани» сравнять счет. До этого все шло к тому, что игра должна была закончиться победой «Факела» — к последним минутам матча футболисты подошли со счетом 2:1. Тренер «Факела» Павел Гусев был настолько раздосадован назначением пенальти, что едва не набросился на судью Тимура Арсланбекова с кулаками.
Во время послематчевой
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