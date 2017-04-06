РФС признал ошибочным назначение пенальти в матче «Факела» с «Кубанью»

Напомним, спортное решение судьи во время матча 1 апреля позволило «Кубани» сравнять счет. До этого все шло к тому, что игра должна была закончиться победой «Факела» — к последним минутам матча футболисты подошли со счетом 2:1. Тренер «Факела» Павел Гусев был настолько раздосадован назначением пенальти, что едва не набросился на судью Тимура Арсланбекова с кулаками.

Во время послематчевой пресс-конференции тренер воронежцев не стал комментировать произошедшее, отметив только, что «футбол сам все расставит на свои места».