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6 апреля 2017, 11:05 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Сергей Прядкин: Где будет играть «Тосно», если выйдет в премьер-лигу?

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» отметил, что предложение о сокращении количества команд в чемпионате продиктовано тем, что все клубы премьер-лиги должны соответствовать определенным требованиям.

Президент <span class=error>РФПЛ</span> Сергей <span class=error>Прядкин</span> в интервью СЭ отметил что предложение о сокращении количества команд в чемпионате продиктовано тем что все клубы <nobr>премьер-лиги</nobr> должны соответствовать определенным требованиям. Увеличить
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По его словам, возникают вопросы к клубу ФНЛ «Тосно», который сейчас претендует на повышение в классе.

— Получается, вы объявили о возможном сокращении лиги, чтобы предупредить тех, у кого проблемы, и дать время на их решение?

— Да. Мы смотрим на ФНЛ. Выходит в премьер-лигу, скорее всего, футбольный клуб «Тосно». Где команда будет играть, соответствует ли арена требованиям РФПЛ? Есть ли академия? Есть разные механизмы убеждения. Но словесное убеждение отходит на второй план.

— То есть, если клуб не будет соответствовать определенным критериям, в лигу его не примут?

— Как вариант — да. Если 16 клубов соответствуют нашим требованиям, добро пожаловать! В том числе соответствуют и по правовой форме, где часть акций принадлежит частному владельцу, часть государству.

— А если «Тосно» не будет соответствовать, его исключат?

— Я не принимаю в одиночку такого решения. Есть общее собрание, есть конференция, которая состоится 8 апреля. (Сергей ЕГОРОВ).

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