Сергей Прядкин: Где будет играть «Тосно», если выйдет в премьер-лигу?
Президент РФПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» отметил, что предложение о сокращении количества команд в чемпионате продиктовано тем, что все клубы
премьер-лиги должны соответствовать определенным требованиям.
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Видимо, что-то случилось...
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По его словам, возникают вопросы к клубу ФНЛ «Тосно», который сейчас претендует на повышение в классе.
— Получается, вы объявили о возможном сокращении лиги, чтобы предупредить тех, у кого проблемы, и дать время на их решение?
— Да. Мы смотрим на ФНЛ. Выходит в
— То есть, если клуб не будет соответствовать определенным критериям, в лигу его не примут?
— Как вариант — да. Если 16 клубов соответствуют нашим требованиям, добро пожаловать! В том числе соответствуют и по правовой форме, где часть акций принадлежит частному владельцу, часть государству.
— А если «Тосно» не будет соответствовать, его исключат?
— Я не принимаю в одиночку такого решения. Есть общее собрание, есть конференция, которая состоится 8 апреля. (Сергей ЕГОРОВ).
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