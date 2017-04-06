Сергей Прядкин: Где будет играть «Тосно», если выйдет в премьер-лигу?

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По его словам, возникают вопросы к клубу ФНЛ «Тосно», который сейчас претендует на повышение в классе.

— Получается, вы объявили о возможном сокращении лиги, чтобы предупредить тех, у кого проблемы, и дать время на их решение?

— Да. Мы смотрим на ФНЛ. Выходит в премьер-лигу, скорее всего, футбольный клуб «Тосно». Где команда будет играть, соответствует ли арена требованиям РФПЛ? Есть ли академия? Есть разные механизмы убеждения. Но словесное убеждение отходит на второй план.

— То есть, если клуб не будет соответствовать определенным критериям, в лигу его не примут?

— Как вариант — да. Если 16 клубов соответствуют нашим требованиям, добро пожаловать! В том числе соответствуют и по правовой форме, где часть акций принадлежит частному владельцу, часть государству.

— А если «Тосно» не будет соответствовать, его исключат?

— Я не принимаю в одиночку такого решения. Есть общее собрание, есть конференция, которая состоится 8 апреля. (Сергей ЕГОРОВ).