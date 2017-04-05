Шунин и Темников провели автограф-сессию
ФК «Динамо» нынешней весной проводит
автограф-сессии своих футболистов в магазине «Динамо-спорт» (Новая Башиловка, 8), где постепенно обновляется ассортимент.
Первая, с участием Александра Зотова и Кирилла Панченко, вызвала большой ажиотаж. Во вторник, 4 апреля, в
Вновь отведенного на мероприятие часа не хватило. Чтобы удовлетворить всех желающих получить автографы и сделать фотографии понадобилось заметно больше времени.
На время акции организаторы установили скидку на все товары в 20 процентов. А болельщики, сделавшие покупки на сумму не менее тысячи рублей, автоматически становились участниками лотереи, в которой разыгрывались игровые футболки Шунина и Темникова. К самой волнительной части мероприятия перешли в самом конце.
Первым раскрутил лототрон голкипер. «Утка», — прочел Антон на обратной стороне чека. Это прозвище болельщика, широко известного в фанатских кругах, ему повезло первым. Затем второго победителя назвал Темников.
По логике вещей на этом акция должна была завершиться, однако футболисты, посовещавшись, решили устроить сюрприз — выставили для розыгрыша еще по одной футболке, приобретя их тут же в магазине. Собравшиеся встретили известие аплодисментами, так к числу победителей добавилось еще два счастливчика, радости которых не было предела.
Антон Шунин:
— Не ожидал, что будет столько болельщиков. Всегда приятно встречаться с поклонниками «Динамо», мы получили только положительные эмоции, услышали много теплых слов.
Иван Темников:
— Отличное мероприятие. Я всегда только «за» общение с болельщиками. Призываем всех поклонников клуба приходить на трибуны, поддерживать команду.
Артем Ивойлов («Утка»):
— Это у меня удачно вышло: обновил свой динамовский ассортимент, купил подушку, вымпел, сувениры, тут же их расписал, еще и футболку Антона Шунина — главного старожила «Динамо» — выиграл. Хотел прийти с сыном, но расписание его жизни не позволило. Хотя он в свои полтора года уже на двух выездных матчах побывал. Правда, пока хоккейного «Динамо». Но скоро и на футбольное съездим. Собираюсь и на следующее подобное мероприятие прийти, нужно будет еще
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