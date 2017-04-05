«Факел» начал подготовку к матчу с «Нефтехимиком»
4 апреля после выходного дня футболисты, тренерский и административный штабы «Факела» собрались вместе на
учебно-тренировочной базе в Тенистом и провели первое занятие в преддверии матча очередного, 30 тура ФОНБЕТ-Первенства России, в котором наша команда 8 апреля на своём поле примет нижнекамский «Нефтехимик».
Тренировка подопечных Павла Гусева длилась полтора часа и была целиком посвящена работе с мячами, а увенчала занятие небольшая двусторонняя игра. Не участвовали в работе травмированные Иван Нагибин и Евгений Захаров, по индивидуальной программе занимался Никита Саталкин.
За тренировкой команды сегодня наблюдал президент «Факела» Евгений Севергин, выкроивший время в своём сверхплотном рабочем графике и приехавший на базу пообщаться с футболистами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter