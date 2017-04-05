«Факел» начал подготовку к матчу с «Нефтехимиком»

Тренировка подопечных Павла Гусева длилась полтора часа и была целиком посвящена работе с мячами, а увенчала занятие небольшая двусторонняя игра. Не участвовали в работе травмированные Иван Нагибин и Евгений Захаров, по индивидуальной программе занимался Никита Саталкин.

За тренировкой команды сегодня наблюдал президент «Факела» Евгений Севергин, выкроивший время в своём сверхплотном рабочем графике и приехавший на базу пообщаться с футболистами.