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5 апреля 2017, 14:20 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Шинник» отправится в Саранск на клубном автобусе

Следующий день после матча с «Сибирью» у «Шинника» был выходным. В понедельник игроки команды тренировались в индивидуальном режиме.

Во вторник 4 апреля команда приступила к подготовке к очередному матчу ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ с ФК «Мордовия». Занятия проводятся на искусственном газоне запасного поля стадиона «Шинник». На среду запланировано проведение двусторонней игры с участием игроков «основы» и молодежного состава «Шинника».

В ближайшем матче первенства не сможет принять участие Эльдар Низамутдинов, дисквалифицированный за перебор желтых карточек.

Команда отправится в Саранск на клубном автобусе утром в пятницу 7 апреля.

Игра с «Мордовией» пройдет в субботу 8 апреля в 17 часов в Саранске на стадионе «Старт».

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