«Шинник» отправится в Саранск на клубном автобусе
Следующий день после матча с «Сибирью» у «Шинника» был выходным. В понедельник игроки команды тренировались в индивидуальном режиме.
Во вторник 4 апреля команда приступила к подготовке к очередному матчу
В ближайшем матче первенства не сможет принять участие Эльдар Низамутдинов, дисквалифицированный за перебор желтых карточек.
Команда отправится в Саранск на клубном автобусе утром в пятницу 7 апреля.
Игра с «Мордовией» пройдет в субботу 8 апреля в 17 часов в Саранске на стадионе «Старт».
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