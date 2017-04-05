«Шинник» отправится в Саранск на клубном автобусе

Во вторник 4 апреля команда приступила к подготовке к очередному матчу ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ с ФК «Мордовия». Занятия проводятся на искусственном газоне запасного поля стадиона «Шинник». На среду запланировано проведение двусторонней игры с участием игроков «основы» и молодежного состава «Шинника».

В ближайшем матче первенства не сможет принять участие Эльдар Низамутдинов, дисквалифицированный за перебор желтых карточек.

Команда отправится в Саранск на клубном автобусе утром в пятницу 7 апреля.

Игра с «Мордовией» пройдет в субботу 8 апреля в 17 часов в Саранске на стадионе «Старт».