Гендиректор «Тосно»: Слышал об интересе «Зенита» к Макарову, но игрок принадлежит ЦСКА

─ Действительно, слышал об интересе «Зенита» к Александру Макарову, но «Тосно» он не принадлежит. Он принадлежит ЦСКА, поэтому с нами «Зенит» не контактировал. Мы заинтересованы в этом футболисте, но при чем тут «Зенит»? У него контракт с ЦСКА, если они пойдут на то, чтобы продавать Макарова или снова отдать в аренду, мы, конечно, готовы. Здесь «Зенит» вообще не причем, сначала идет ЦСКА и «Тосно». К тому же нужно учитывать желание самого игрока ─ хочет ли он переходить в «Зенит» или остаться в «Тосно»? Но пока не о чем тут говорить, ведь он принадлежит ЦСКА.