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5 апреля 2017, 11:51 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Определилась победительница конкурса «Мисс «Химки»

Мы рады наконец объявить результаты конкурса «Мисс ФК “Химки”», который стартовал два месяца назад.

В наш адрес приходили заявки от замечательных болельщиц, за что мы еще раз их благодарим, но выполнить все условия конкурса смогла лишь одна участница, и сегодня мы с удовольствием ее вам представляем.

Зовут первую в истории красно-черных Мисс Виктория Герасимова. Она химчанка, умница и красавица, как будто созданная для короны победительницы!

Свой первый матч наша Мисс посетила еще в детстве, когда пришла вместе с родителями на старый добрый «Новатор», чтобы поболеть за химчан. В те времена в составе красно-черных выступал ее дядя… сам Юрий Георгиевский!

Мы считаем, что это судьба, и по-другому быть не могло. Теперь именно Виктория представит наш клуб в финале конкурса «Мисс ФНЛ-Фонбет», который состоится в мае в Москве.

Свою корону и заслуженные награды Виктория получит на ваших глазах в перерыве матча 32-го тура ФОНБЕТ — Первенства России «Химки» — «Балтика».

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