Определилась победительница конкурса «Мисс «Химки»
Мы рады наконец объявить результаты конкурса «Мисс ФК “Химки”», который стартовал два месяца назад.
В наш адрес приходили заявки от замечательных болельщиц, за что мы еще раз их благодарим, но выполнить все условия конкурса смогла лишь одна участница, и сегодня мы с удовольствием ее вам представляем.
Зовут первую в истории
Свой первый матч наша Мисс посетила еще в детстве, когда пришла вместе с родителями на старый добрый «Новатор», чтобы поболеть за химчан. В те времена в составе
Мы считаем, что это судьба, и
Свою корону и заслуженные награды Виктория получит на ваших глазах в перерыве матча 32-го тура ФОНБЕТ — Первенства России «Химки» — «Балтика».
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