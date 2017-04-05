Матчи 30-го тура ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Петербурге
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Матчи 30-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге, сообщил агентству «Р-Спорт» директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.
«Матчи ближайшего, 30-го, тура 8 апреля начнутся с минуты молчания в память о погибших при взрыве в Санкт-Петербурге», — сказал Новиков по телефону, добавив, что команды выйдут на поле в траурных повязках.
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