Матчи 30-го тура ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Петербурге

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

«Матчи ближайшего, 30-го, тура 8 апреля начнутся с минуты молчания в память о погибших при взрыве в Санкт-Петербурге», — сказал Новиков по телефону, добавив, что команды выйдут на поле в траурных повязках.