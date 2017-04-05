Денис Книга: В Воронеж отправимся за тремя очками

— Денис, как обустроились в новой для тебя команде?

— Все хорошо, я живу на клубной базе «Нефтехимика» в Корабельной Роще, там есть все необходимые условия для быта. Проблем нет.

— Следите за выступлениями «Тосно» или эта страничка в карьере уже перевернута?

— Нет, почему же? Слежу, с ребятами общаюсь, там коллектив хороший. Желаю, чтобы они побеждали в каждом матче. Но сейчас, конечно, меня больше беспокоят победы «Нефтехимика», ведь я для этого сюда и приехал — помогать команде выправить ситуацию.

— В «Нефтехимике» вы сразу же стали первым номером, выданные авансы не давят на вас? Все-таки, вратарская конкуренция в команде высокая.

— Я бы не сказал, что это аванс, ведь я приехал на сборы и своей работой доказывал свою готовность. Тренеры это заметили, а я стараюсь оправдывать ожидания. У нас вообще сильная вратарская линия. Кстати, у Миши Комарова вчера был день рождения, поздравили его. Мы помогаем друг другу во всем.

— Как вам работается под руководством Юрия Уткульбаева? Что нового и интересного для себя отметили?

— Очень грамотный специалист, с точки зрения подачи теоретических знаний. Рассматриваем ошибки тактического плана и стараемся их исправлять. Да, не всегда получается, но это футбол. Мы всегда стараемся выполнять требования наставника.

— Какой план на игру с «Факелом»? Команда идет в лидерах, наверное, у вас будет много работы в этом матче.

— Посмотрим. В любом случае, мы надеемся на победу, поскольку она нам очень нужна. В Воронеж отправимся за тремя очками. Правда, нам в каждом матче нужны три очка. Также необходима и поддержка болельщиков, так что, пользуясь случаем, приглашаю всех на стадион. Мы сделаем все от себя зависящее для побед.