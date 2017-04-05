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5 апреля 2017, 13:52 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Шунин: Стремление взять первое место есть. Хоть какое-то наконец первое место

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин в преддверии матча 30-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск» поделился мнением о чемпионской гонке в лиге и длительных перелётах команды.

«Когда мы выходим на поле, главная задача — победить. Чемпионство и выход в Премьер-Лигу важны для нас, но во время игры главное — победа именно в этом матче.

Стремление взять первое место есть. Хоть какое-то наконец первое место. Пусть сейчас это ФНЛ. Надеюсь, это будет только начало.

Что мы делаем во время длительных перелётов? Ничего особенного, обычно смотрим сериалы», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.

Динамо М
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