Шунин: Стремление взять первое место есть. Хоть какое-то наконец первое место

«Когда мы выходим на поле, главная задача — победить. Чемпионство и выход в Премьер-Лигу важны для нас, но во время игры главное — победа именно в этом матче.



Стремление взять первое место есть. Хоть какое-то наконец первое место. Пусть сейчас это ФНЛ. Надеюсь, это будет только начало.



Что мы делаем во время длительных перелётов? Ничего особенного, обычно смотрим сериалы», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.