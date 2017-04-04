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4 апреля 2017, 22:14 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Агент: ФИФА обязала «Кубань» выплатить Петреску долги до 10 апреля

Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, сообщил, что ФИФА обязала краснодарский клуб до 10 апреля выплатить румынскому специалисту все долги. Петреску обратился в палату по разрешению споров ФИФА в связи с долгом «Кубани» в феврале этого года.

«ФИФА обязала “Кубань” выплатить долги Дану Петреску до 10 апреля. Официальные бумаги уже пришли», — рассказал Пырнэу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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