Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29313817/
4 апреля 2017, 18:18 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Тренерский тандем «Кубани» признан лучшим в марте в ФНЛ

Лучшими тренерами ФОНБЕТ-Первенства России по футболу в марте по версии Футбольной Национальной Лиги стали Николай Южанин и Евгений Калешин из «Кубани».

«Кубань» в марте не проиграла ни одного матча, одержав три победы, и превратилась из борца за выживание в претендента на переходные матчи. Домашние победы над «Химками», «Мордовией» и «Нефтехимиком», гостевая ничья с «Сибирью» — 10 очков из 12 возможных. На зимний перерыв краснодарская команда уходила, имея лишь 1 очко преимущества перед идущим на 16-м месте «Соколом». После четырех мартовских туров краснодарцы отставали на 4 очка от расположившегося на 4-м месте — в зоне переходных матчей — «Факела».

Поздравляем Николая Николаевича и Евгения Игоревича с этим успехом!

В голосовании болельщиков основная борьба развернулась между тремя специалистами.

В результате первое место занял главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев, за которого высказались 26,1% проголосовавших сайте ФНЛ. Тамбовчане начали весеннюю часть с разгрома «Сокола» в гостях, а завершили месяц победой над крепким «Енисеем». В пассиве у команды Талалаева номинально домашнее поражение от «Шинника» в Химках.

Второе место у наставника столичного «Динамо» Юрия Калитвинцева — 19,8%. У бело-голубых в марте были ничьи с двумя «Спартаками», но и две гостевых победы — с «Волгарем» и волевая в разборке лидеров, с «Тосно».

Всего на 0,8% от него отстал Александр Побегалов из «Шинника» — 19%. Ярославцы одержали важные победы над «СКА-Хабаровском» и «Тамбовом», однако смазали концовку, крупно уступив «Химкам».

Кубань
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Шинник
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
03 Апреля

Не до смеха

Пять причин для восторга от стадиона "Фишт"

Дюжина лучших