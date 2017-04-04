Игрокам «Факела» выплатили зарплату за 1,5 месяца и бонусы за выход в ФНЛ в 2014 году

Во второй половине дня игроки «Факела», ранее написавшие письма о приостановлении работы до расчета с ними, соберутся на клубной базе, после чего примут решение о своих дальнейших действиях. Тренировки во вторник не предусмотрено. Если футболисты отменят свой ультиматум, то в среду начнут подготовку к домашнему матчу с «Нефтехимиком».