Владислав Радимов: Вы кого хотите запугать? Не дождетесь!
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался в связи с трагедией в метро
Санкт-Петербурга. В городе днём 3 апреля в поезде метро на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 10 человек, около 50 ранены.
«В новостях — искорёженный вагон, кровь на лицах, цифры погибших, раненых… Испуг — вдруг под землёй остался
Болельщики «Спартака», самые непримиримые враги «Зенита», перед игрой своей команды с «Оренбургом» растягивают баннер «Безмерна боль, что рвёт сердца на части. Питер, скорбим!». И это —
И дальше и кругом — бескорыстная человеческая помощь. Сочувствие и скорбь. Боль и вера: будем жить! И побеждать! И надеемся, что нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму. Соболезнование близким и родным погибших. Земляки, покойтесь с миром! — написал Радимов в своём «инстаграме».
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