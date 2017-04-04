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4 апреля 2017, 12:14 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Владислав Радимов: Вы кого хотите запугать? Не дождетесь!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался в связи с трагедией в метро Санкт-Петербурга. В городе днём 3 апреля в поезде метро на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 10 человек, около 50 ранены.

«В новостях — искорёженный вагон, кровь на лицах, цифры погибших, раненых… Испуг — вдруг под землёй остался кто-то из своих? Страх быстро сменился злостью — не дождётесь! Вы кого хотите запугать? Мой город пережил блокаду, но остался несломленным! И сегодняшняя трагедия только сплотила. Люди оказались высшей пробы.

Болельщики «Спартака», самые непримиримые враги «Зенита», перед игрой своей команды с «Оренбургом» растягивают баннер «Безмерна боль, что рвёт сердца на части. Питер, скорбим!». И это — по-человечески. Как и поток людей, идущих с цветами на Сенную. Как и предложения автомобилистов — бесплатного провоза по городу… И такси, предлагающие на улицах бабушкам и дедам довести до дома, — тоже бесплатно. Везут всех, просто здесь — с особой настойчивостью.

И дальше и кругом — бескорыстная человеческая помощь. Сочувствие и скорбь. Боль и вера: будем жить! И побеждать! И надеемся, что нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму. Соболезнование близким и родным погибших. Земляки, покойтесь с миром! — написал Радимов в своём «инстаграме».

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