— Что в 5 турах для вас стало главным?

— То, что слишком много результатов стали определять судьи. Это даже ими сами признается — имею в виду пенальти в ворота «Спартака-Нальчика» в концовке его домашнего матча с «Волгарем». Я понимаю, что вылетать из ФНЛ никто не хочет — это означает потерю интереса к футболу в регионе, в том числе со стороны властей, сокращение финансирования, поэтому люди прилагают все усилия для спасения. Но получается, что судьбы клубов вершат судьи. Все это действует только до границ Российской Федерации — чего мы тогда удивляемся, почему наш футбол в таком состоянии и по трибунам гуляет ветер? Болельщики хотят видеть игру, честную борьбу без вмешательства третьих сил. Арбитры вот говорят: игроки ведь тоже ошибаются. Ошибаются, но им еще надо обращаться с мячом и противодействовать сопернику. 11-метровый в матче «Факел» — «Кубань»? Мне интересно, какой вердикт вынесут по этому моменту….

— «Кубань» весной пробила в 5 матчах 4 пенальти.

— Возможно, краснодарцы действуют в очень атакующей манере, постоянно контролируют ситуацию, а соперник все время не успевает и вынужден фолить в своей штрафной?

— В отличие от некоторых других, «Кубани», похоже, не просто нужны «стыки» — она хочет вернуться в премьер-лигу.

— Судя по тому, что происходит, — да. Не знаю ситуации, но можно предположить, что потенциальный инвестор поставил условие — он будет финансировать клуб только в случае выхода в РФПЛ? Хотя по большому счету в ФНЛ сейчас все примерно равные: кто-то чуть получше, кто-то похуже. Лидер один — «Динамо».

— Кого видите в переходных матчах?