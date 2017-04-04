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4 апреля 2017, 12:04 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Игорь Чугайнов: Круг кандидатов в «стыки» расширился — добавились «Кубань», «Химки» и «Тамбов»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» и «Сокола» Игорь Чугайнов поделился своим впечатлением о весенней части первенства ФНЛ.

— Что в 5 турах для вас стало главным?

— То, что слишком много результатов стали определять судьи. Это даже ими сами признается — имею в виду пенальти в ворота «Спартака-Нальчика» в концовке его домашнего матча с «Волгарем». Я понимаю, что вылетать из ФНЛ никто не хочет — это означает потерю интереса к футболу в регионе, в том числе со стороны властей, сокращение финансирования, поэтому люди прилагают все усилия для спасения. Но получается, что судьбы клубов вершат судьи. Все это действует только до границ Российской Федерации — чего мы тогда удивляемся, почему наш футбол в таком состоянии и по трибунам гуляет ветер? Болельщики хотят видеть игру, честную борьбу без вмешательства третьих сил. Арбитры вот говорят: игроки ведь тоже ошибаются. Ошибаются, но им еще надо обращаться с мячом и противодействовать сопернику. 11-метровый в матче «Факел» — «Кубань»? Мне интересно, какой вердикт вынесут по этому моменту….

— «Кубань» весной пробила в 5 матчах 4 пенальти.

— Возможно, краснодарцы действуют в очень атакующей манере, постоянно контролируют ситуацию, а соперник все время не успевает и вынужден фолить в своей штрафной?

— В отличие от некоторых других, «Кубани», похоже, не просто нужны «стыки» — она хочет вернуться в премьер-лигу.

— Судя по тому, что происходит, — да. Не знаю ситуации, но можно предположить, что потенциальный инвестор поставил условие — он будет финансировать клуб только в случае выхода в РФПЛ? Хотя по большому счету в ФНЛ сейчас все примерно равные: кто-то чуть получше, кто-то похуже. Лидер один — «Динамо».

— Кого видите в переходных матчах?

— Круг кандидатов расширился — в первую очередь добавилась «Кубань», да и «Химки» с «Тамбовом» отметать нельзя. Посмотрел календарь — определяющими будут ближайшие 2−3 тура. У СКА в субботу игра с «Динамо», а через три дня в Калининграде после перелета через всю страну. Все может измениться. По игре в четверке должен быть «Шинник». Кто еще? Из остальных повыше, считаю, все-таки шансы «Енисея», хотя если «Кубань» продолжит с такой же регулярностью бить пенальти, то кого-то из двух вышеназванных клубов она оттуда вытеснит. «Факел»? Если у воронежцев такие проблемы, что игроки уже чуть ли не бастуют, за короткий срок их не решить.

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