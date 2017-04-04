Обухов — лучший игрок «Кубани» в марте
На официальном сайте «Кубани» и в сообществе
желто-зеленых социальной сети ВКонтакте завершился опрос, определивший лучшего игрока «Кубани» в марте.
По мнению болельщиков, ярче всех себя в первом весеннем месяце проявил себя нападающий нашей команды Владимир Обухов.
На сайте клуба за Обухова проголосовали 110 посетителей, что составило 28,5% от общего числа участников опроса. Примечательно, что ВКонтакте Владимир Обухов расположился лишь на второй строчке (118 голосов, 24%), уступив пальму первенства голкиперу Юрию Дюпину. Активность пользователей ВКонтакте позволила нашему вратарю занять в общем зачете второе место: в социальной сети за него проголосовали 134 посетителя (27,2%), а на сайте Дюпин набрал 75 голосов (19,4%).
Спартак Гогниев успешно «выступил» на официальном клубном ресурсе, опередив Дюпина, но заметно уступил ему ВКонтакте. В итоге форвард набрал 87 голосов на сайте (22,5%) и 80 человек выбрали его лучшим ВКонтакте (16,3%).
За пределами призовой тройки также получилась довольно острая борьба. Денис Якуба набрал 97 голосов болельщиков: 41 — на сайте, 56 — Вконтакте. Далее расположились Владимир Лобкарев (42+39) и Николай Марков (15+51).
Голосуя за свой вариант лучшего игрока, болельщики
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