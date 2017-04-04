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4 апреля 2017, 12:02 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Обухов — лучший игрок «Кубани» в марте

На официальном сайте «Кубани» и в сообществе желто-зеленых социальной сети ВКонтакте завершился опрос, определивший лучшего игрока «Кубани» в марте.

По мнению болельщиков, ярче всех себя в первом весеннем месяце проявил себя нападающий нашей команды Владимир Обухов.

На сайте клуба за Обухова проголосовали 110 посетителей, что составило 28,5% от общего числа участников опроса. Примечательно, что ВКонтакте Владимир Обухов расположился лишь на второй строчке (118 голосов, 24%), уступив пальму первенства голкиперу Юрию Дюпину. Активность пользователей ВКонтакте позволила нашему вратарю занять в общем зачете второе место: в социальной сети за него проголосовали 134 посетителя (27,2%), а на сайте Дюпин набрал 75 голосов (19,4%).

Спартак Гогниев успешно «выступил» на официальном клубном ресурсе, опередив Дюпина, но заметно уступил ему ВКонтакте. В итоге форвард набрал 87 голосов на сайте (22,5%) и 80 человек выбрали его лучшим ВКонтакте (16,3%).

За пределами призовой тройки также получилась довольно острая борьба. Денис Якуба набрал 97 голосов болельщиков: 41 — на сайте, 56 — Вконтакте. Далее расположились Владимир Лобкарев (42+39) и Николай Марков (15+51).

Голосуя за свой вариант лучшего игрока, болельщики желто-зеленых чаще называли в числе лауреатов полузащитника Алексея Гая. Он набрал 16 голосов на сайте клуба и 14 баллов ВКонтакте.

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