Игрок: ФК «Луч-Энергия» остается должен команде премиальные, но в этом проблемы нет
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» довольны, что все долги по заработной плате были погашены, а в задолженностях по премиальным проблемы нет. Об этом ТАСС рассказал нападающий клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Илья Михалев.
Ранее директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов сообщил ТАСС, что клуб расплатился перед футболистами по долгам по зарплате.
«Погасили все долги по заработной плате полностью, должны только премиальные. Все хорошо, все работают в штатном режиме. Премиальные должны за прошлый год, в положении о премировании это прописано. Но в принципе ситуация очень хорошая, все довольны и рады», — сказал Михалев.
«Мы не думаем о повторении ситуации. У нас ближайшая игра со “Спартаком-Нальчиком” за шесть очков, очень серьезная, нам нужно ее выигрывать. Пока все стабильно, никаких долгов кроме премиальных нет, все супер, все довольны — руководство и футболисты, все идет своим чередом, и мы готовимся к игре», — отметил футболист.
После 29 туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает 12-е место в турнирной таблице с 36 очками. В следующем туре владивостокский клуб на своем поле сыграет со «Спартаком-Нальчиком» 8 апреля.
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