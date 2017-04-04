Игрок: ФК «Луч-Энергия» остается должен команде премиальные, но в этом проблемы нет

Ранее директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов сообщил ТАСС, что клуб расплатился перед футболистами по долгам по зарплате.

«Погасили все долги по заработной плате полностью, должны только премиальные. Все хорошо, все работают в штатном режиме. Премиальные должны за прошлый год, в положении о премировании это прописано. Но в принципе ситуация очень хорошая, все довольны и рады», — сказал Михалев.

«Мы не думаем о повторении ситуации. У нас ближайшая игра со “Спартаком-Нальчиком” за шесть очков, очень серьезная, нам нужно ее выигрывать. Пока все стабильно, никаких долгов кроме премиальных нет, все супер, все довольны — руководство и футболисты, все идет своим чередом, и мы готовимся к игре», — отметил футболист.

После 29 туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает 12-е место в турнирной таблице с 36 очками. В следующем туре владивостокский клуб на своем поле сыграет со «Спартаком-Нальчиком» 8 апреля.