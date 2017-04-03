ФНС подала на «Кубань» в суд. Краснодарскому клубу грозит банкротство
По сообщению РАПСИ, инспекция ФНС № 4 в Краснодаре подала в арбитражный суд заявление о банкротстве футбольного клуба «Кубань».
— По моей информации, речь идет о взыскании долгов, а не о банкротстве, — сообщил «Советскому спорту»
Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка на наши звонки в понедельник вечером не ответил.
Южный клуб оказался в сложной финансовой ситуации после того, как потерял инвестора — «Индустриальный союз Донбасса», а пакет из 49 процентов акций клуба перешел в собственность администрации Краснодарского края. В январе игроки «Кубани» пригрозили расторжением контрактов
Краевой арбитраж в марте удовлетворил заявление ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» о взыскании с ФК «Кубань» 50,5 миллиона рублей долга по спонсорскому контакту.
Кроме того, в феврале арбитражный суд
Дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Краснодарского края. Кассация отменила решение первой инстанции от 28 июля 2016 года и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2016 года. Тогда суды отклонили заявление Министерства физкультуры и спорта Краснодарского края и ЗАО «ИСК-инвест» о незаконности выплаты компенсации.
Также арбитражный суд Краснодарского края в январе приостановил производство по заявлению администрации Краснодара к НАО «Футбольный клуб «Кубань» о возврате земельного участка площадью 408 тысяч квадратных метров, который был выделен для строительства учебно — тренировочной базы клуба.
Арбитраж удовлетворил ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения по другому спору, в котором краевое территориальное управление Росимущества просит признать недействительной (ничтожной) сделкой договор аренды этого участка.
Городская администрация в исковом заявлении просит суд расторгнуть договор с ФК об аренде земельного участка от 18 августа 2010 года и обязать ответчика освободить и вернуть участок, расположенный в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (улица Парусная, 32). В рамках этого спора суд 2 июня 2016 года по ходатайству администрации наложил арест на этот земельный участок.
Также суд запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю совершать регистрационные действия в отношении спорного земельного участка, в том числе осуществлять регистрацию перехода прав (ограничений, обременений) на данный объект.
Дата рассмотрения искового заявления ФНС пока не определена, уточняет агентство правовой и судебной информации.
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