ФНС подала на «Кубань» в суд. Краснодарскому клубу грозит банкротство

— По моей информации, речь идет о взыскании долгов, а не о банкротстве, — сообщил «Советскому спорту» вице-губернатор Краснодарского края и куратор клуба Андрей Коробка. — Более точной информацией, однако, располагают оперативные руководители клуба. Обратитесь к ним.

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка на наши звонки в понедельник вечером не ответил.

Южный клуб оказался в сложной финансовой ситуации после того, как потерял инвестора — «Индустриальный союз Донбасса», а пакет из 49 процентов акций клуба перешел в собственность администрации Краснодарского края. В январе игроки «Кубани» пригрозили расторжением контрактов из-за невыплаты долгов по зарплате. 24 января болельщики обратились к губернатору с просьбой сохранить клуб. Долг «Кубани» составляет два миллиарда рублей, и новый инвестор клуба не может покрыть его целиком, но банкротства команды допустить нельзя, — такое заявление 26 января сделал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Краевой арбитраж в марте удовлетворил заявление ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» о взыскании с ФК «Кубань» 50,5 миллиона рублей долга по спонсорскому контакту.

Кроме того, в феврале арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение нижестоящего суда о законности выплаты клубом «Кубань» болгарскому футболисту Ивелину Попову компенсации в размере 600 тысяч евро за переход в московский «Спартак», говорится в постановлении кассации.

Дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Краснодарского края. Кассация отменила решение первой инстанции от 28 июля 2016 года и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 октября 2016 года. Тогда суды отклонили заявление Министерства физкультуры и спорта Краснодарского края и ЗАО «ИСК-инвест» о незаконности выплаты компенсации.

Также арбитражный суд Краснодарского края в январе приостановил производство по заявлению администрации Краснодара к НАО «Футбольный клуб «Кубань» о возврате земельного участка площадью 408 тысяч квадратных метров, который был выделен для строительства учебно — тренировочной базы клуба.

Арбитраж удовлетворил ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения по другому спору, в котором краевое территориальное управление Росимущества просит признать недействительной (ничтожной) сделкой договор аренды этого участка.

Городская администрация в исковом заявлении просит суд расторгнуть договор с ФК об аренде земельного участка от 18 августа 2010 года и обязать ответчика освободить и вернуть участок, расположенный в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (улица Парусная, 32). В рамках этого спора суд 2 июня 2016 года по ходатайству администрации наложил арест на этот земельный участок.

Также суд запретил управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю совершать регистрационные действия в отношении спорного земельного участка, в том числе осуществлять регистрацию перехода прав (ограничений, обременений) на данный объект.

Дата рассмотрения искового заявления ФНС пока не определена, уточняет агентство правовой и судебной информации.