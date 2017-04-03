Александр Зотов: «Факел» погасил долги по зарплате. Остались лишь премиальные

— «Факел» погасил долги по зарплате за январь и февраль, остались только премиальные за прошлый сезон. Заплатили и то, что должны были, когда команда играла во второй лиге, — сказал Зотов.

— До бойкота теперь не дойдет?

— Смысла в этом теперь нет.