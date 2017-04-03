Александр Зотов: «Факел» погасил долги по зарплате. Остались лишь премиальные
Генеральный директор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал «СЭ», что «Факел» погасил задолженности по зарплате.
— «Факел» погасил долги по зарплате за январь и февраль, остались только премиальные за прошлый сезон. Заплатили и то, что должны были, когда команда играла во второй лиге, — сказал Зотов.
— До бойкота теперь не дойдет?
— Смысла в этом теперь нет.
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