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3 апреля 2017, 17:27 | Футбол: Первый дивизион | Спорт-Экспресс

Александр Зотов: «Факел» погасил долги по зарплате. Остались лишь премиальные

Генеральный директор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал «СЭ», что «Факел» погасил задолженности по зарплате.

— «Факел» погасил долги по зарплате за январь и февраль, остались только премиальные за прошлый сезон. Заплатили и то, что должны были, когда команда играла во второй лиге, — сказал Зотов.

— До бойкота теперь не дойдет?

— Смысла в этом теперь нет.

Факел
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